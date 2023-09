Apple soutient le projet de loi du Sénat californien exigeant la déclaration des gaz à effet de serre

Apple a publiquement approuvé un projet de loi du Sénat californien qui obligerait les grandes entreprises à déclarer leurs émissions de gaz à effet de serre sur une base annuelle. Le projet de loi, proposé par le sénateur Scott Wiener, vise à tenir les entreprises responsables de leur contribution au changement climatique.

Dans une lettre signée par le directeur des affaires gouvernementales locales et d'État d'Apple, D. Michael Foulkes, la société a exprimé l'importance de la mesure et du reporting pour comprendre son impact environnemental. Apple rejoint d'autres grandes entreprises, notamment Adobe, Ikea et Microsoft, pour soutenir le projet de loi.

S'il est adopté, le projet de loi obligerait les entreprises publiques et privées dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 1 milliard de dollars et opérant en Californie à divulguer des données vérifiées sur leurs émissions liées au réchauffement de la planète. Cette démarche constitue une étape importante vers la transparence et l’action climatique, soulignant la nécessité pour les entreprises d’assumer la responsabilité de leur empreinte environnementale.

De plus, un projet de loi distinct est en cours de discussion qui obligerait les entreprises opérant en Californie avec un chiffre d'affaires de 500 millions de dollars à rendre compte des risques financiers liés au climat. Cela inclurait des informations indiquant s'ils ont budgétisé l'augmentation des coûts de conformité et d'assurance en raison des impacts climatiques.

Apple salue particulièrement l'inclusion dans le projet de loi des émissions de portée 3, qui incluent les émissions indirectes liées aux chaînes d'approvisionnement des entreprises et aux utilisateurs finaux. Ils suggèrent également de prévoir suffisamment de temps pour la collecte de données, le contrôle de la qualité et l'examen par des tiers des émissions de portée 1 et de portée 2, qui concernent les émissions liées aux opérations et à la consommation d'énergie.

L'approbation par Apple de cette législation reflète la reconnaissance croissante parmi les grandes entreprises que la transparence et le reporting sont essentiels pour lutter contre le changement climatique. En divulguant publiquement leurs émissions, les entreprises peuvent prendre des mesures concrètes pour réduire leur impact environnemental et contribuer aux efforts mondiaux de développement durable.

