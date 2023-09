Embrassez l’automne aux Apple Days et au marché à emporter dans la Lehigh Valley

Préparez-vous à accueillir la saison d'automne dans la vallée de Lehigh lors du prochain festival Apple Days organisé par les musées et sites historiques de Bethléem. Ce festival d'automne aura lieu à la pittoresque plantation Burnside le samedi et le dimanche de 10 h à 5 h.

Apple Days propose une gamme d'activités et d'attractions pour les visiteurs de tous âges. Des plats et desserts délicieux à la musique live et aux démonstrations historiques, il y en a pour tous les goûts. Les participants peuvent également profiter de promenades à poney et de diverses activités pour les enfants.

Cette année, les Apple Days introduisent de nouveaux ajouts passionnants au festival. Pour la première fois, ils organiseront un tournoi Cornhole samedi. Les participants peuvent former une équipe de deux personnes et concourir pour avoir une chance de gagner. De plus, les amoureux des animaux peuvent se rassembler et regarder d’adorables cochons créer des œuvres d’art colorées. Les peintures « Pigcasso », disponibles à l'achat, constituent des souvenirs uniques.

Les visiteurs peuvent également participer à la célébration du 275e anniversaire de Burnside. Aidez à préparer une fête d'anniversaire sur le thème colonial en participant à des tâches telles que laver les vêtements, cuisiner des friandises d'anniversaire et mettre la table.

En plus des activités du festival, les musées et sites historiques de Bethléem offrent aux jeunes artistes la possibilité de participer à un concours de création de logo Apple Days. Le design gagnant créé par un élève de la 3e à la 6e année sera présenté dans toutes les promotions marketing des Apple Days 2024.

Les billets d'entrée pour les Apple Days sont disponibles à l'achat, avec des réductions pour la précommande. L'admission générale est de 10 $ avant le samedi et de 12 $ le jour de l'événement. Les enfants (4-17 ans) peuvent entrer pour 5 $. Des forfaits familiaux sont également disponibles, avec des forfaits d'une journée au prix de 25 $ (pour deux adultes et deux enfants) et des forfaits de deux jours à 30 $ (valables le samedi et le dimanche). Pour ceux qui souhaitent goûter des bières locales, les laissez-passer Apple Brewery Tent peuvent être achetés au prix de 25 $ avant le samedi et de 27 $ le jour de l'événement.

Si vous avez envie de desserts, vous pouvez les pré-commander et les récupérer vendredi au Market to Go. Cependant, si vous récupérez des desserts précommandés le samedi ou le dimanche, l'entrée au festival est obligatoire.

Le stationnement sur le terrain du festival est limité, il est donc conseillé de se garer sur le parking de l'Université morave, du côté est du ruisseau Monocacy, et de faire une courte promenade jusqu'au festival. Un service de navette est disponible de l'école intermédiaire Nitschmann à Burnside Plantation pour ceux qui préfèrent ne pas conduire.

En participant aux Apple Days, non seulement vous passerez un bon moment, mais vous soutiendrez également les musées et sites historiques de Bethléem dans leur mission de préserver 20 monuments historiques de Bethléem. De plus, vous contribuerez à l'économie locale en soutenant Lehigh Valley et les entreprises régionales.

Pour les billets et plus d’informations, visitez historicbethlehem.org.

Sources:

Musées et sites historiques de Bethléem.