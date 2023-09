Apple dévoile la nouvelle gamme d'iPhone 15 avec des réductions de prix pour les utilisateurs irlandais

Apple a officiellement dévoilé sa dernière gamme d'iPhones et de montres intelligentes, avec l'annonce de la gamme iPhone 15 et de l'Apple Watch Series 9. Alors que le géant de la technologie a augmenté les prix de ses iPhones aux États-Unis, les utilisateurs irlandais bénéficieront d'une réduction. L'iPhone 15 Pro commence à 1,239 100 €, soit une réduction de 15 € par rapport au modèle de l'année dernière. L'iPhone 979 débutera à 1,029 €, contre 15 1,129 € il y a un an. L'iPhone 1,179 Plus a également vu son prix réduit de XNUMX XNUMX € à XNUMX XNUMX €.

Apple vise à améliorer l'expérience utilisateur globale avec ses nouveaux appareils, malgré les défis posés par la crise actuelle du coût de la vie. Les nouveaux iPhones promettent une qualité d’appel améliorée, une photographie améliorée et l’adoption d’un port de chargement USB standard. Les modèles iPhone 15 Pro comporteront un bouton d'action personnalisable, tandis que l'iPhone 15 Pro aura une conception en titane plus durable et un système de caméra plus puissant.

La gamme iPhone 15 sera équipée de la puce A16, tandis que les modèles Pro auront la puce A17 améliorée. L'iPhone 15 a également adopté la connexion USB C pour le chargement et le transfert de données, conformément à l'échéance fixée par l'UE pour normaliser le chargement d'ici 2024. De plus, Apple a étendu les capacités satellite d'urgence de l'iPhone, en ajoutant l'assistance routière par satellite.

Apple a également présenté l'Apple Watch Series 9, qui propose une fonction de contrôle gestuel, le traitement des requêtes Siri sur la montre elle-même et une intégration améliorée avec le HomePod. L'entreprise continue de donner la priorité au développement durable, en s'efforçant d'éliminer le plastique des emballages, d'utiliser des matériaux 100 % recyclés et de s'appuyer sur des sources d'énergie propres et renouvelables.

Définitions:

– USB C : connexion de bus série universelle couramment utilisée pour le chargement et le transfert de données dans les appareils électroniques.

– Puces A16 et A17 : fait référence aux processeurs utilisés dans les appareils Apple, A17 étant la version la plus récente et la plus puissante.

– Capacités satellite d’urgence : capacité d’un appareil à se connecter à un réseau satellite pour la communication et l’assistance dans des situations d’urgence.