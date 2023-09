Apple dévoilera l'iPhone 15 lors de l'événement principal annuel

Apple s'apprête à dévoiler sa dernière génération d'appareils, dont le très attendu iPhone 15, lors de son keynote annuel le 12 septembre. Les analystes et les consommateurs attendent avec impatience l'événement, dans l'espoir d'être témoins des offres innovantes de la marque technologique.

Phillip Shoemaker, directeur fondateur de l'App Store d'Apple et directeur exécutif d'Identity.com, souligne la nécessité pour Apple d'étendre son écosystème en ouvrant de nouvelles voies pour l'App Store. Shoemaker suggère d'étendre les fonctionnalités de l'App Store et de permettre à de nouveaux types d'applications approuvées d'entrer sur le marché. Il reconnaît toutefois qu’Apple a hésité à procéder à de tels changements par le passé.

L'App Store a longtemps été loué pour son contrôle de qualité et ses mesures de sécurité, mais critiqué pour son approche de « système fermé ». Les critiques affirment que cette approche limite les types d’applications pouvant être développées et laisse peu de place à l’innovation. Shoemaker estime qu'il est crucial pour Apple d'adopter de nouvelles formes de fonctionnalités et de s'efforcer d'obtenir une plus grande flexibilité au sein de l'App Store.

En plus de discuter de l’App Store, Shoemaker partage également des informations sur les fourchettes de prix attendues pour les prochains appareils iPhone 15. Bien que les détails spécifiques soient rares, il y a des spéculations selon lesquelles les nouveaux iPhones offriront des fonctionnalités améliorées et des performances améliorées, ce qui pourrait entraîner un prix plus élevé.

À l’approche de l’événement principal annuel d’Apple, l’anticipation et l’enthousiasme entourant le dévoilement de l’iPhone 15 continuent de croître. Les passionnés d'Apple et les passionnés de technologie sont impatients de voir ce que l'entreprise leur réserve et si elle offrira l'innovation et les améliorations qu'ils attendent de la marque emblématique.

Définitions:

– Écosystème : dans le contexte de la technologie, un écosystème fait référence à un ensemble de logiciels, de matériels et de services interconnectés qui fonctionnent ensemble pour créer une expérience utilisateur unifiée.

– App Store : plateforme de distribution numérique d'Apple pour les applications mobiles disponibles sur les appareils iOS.

Sources:

– Entretien Yahoo Finance Live avec Phillip Shoemaker.