Apple devrait dévoiler l'iPhone 15 avec chargement USB-C

Apple s'apprête à lancer le très attendu iPhone 15, des rumeurs indiquant qu'il abandonnera son chargeur Lightning propriétaire au profit du chargement USB-C. Cette décision permettrait une recharge universelle et rationaliserait le processus de recharge sur différents appareils et marques.

L'année dernière, l'Union européenne a adopté une loi exigeant que les smartphones, tablettes et autres petits appareils prennent en charge le chargement USB-C d'ici 2024. Cette législation vise à réduire le nombre de chargeurs et de câbles avec lesquels les consommateurs doivent composer lors de l'achat de nouveaux appareils. car promouvoir la compatibilité entre les appareils produits par différents fabricants.

Bien que ce changement puisse sembler important pour les iPhones, Apple a déjà fait passer ses iPads et MacBooks au chargement USB-C. Cependant, la société s’est montrée réticente à apporter ce changement sur l’iPhone. Le vice-président senior du marketing mondial d'Apple, Greg Joswiak, a précédemment souligné la valeur et l'omniprésence du chargeur Lightning, mais a reconnu que l'entreprise se conformerait au mandat de l'UE.

La décision de l'UE s'aligne sur ses efforts pour lutter contre les déchets électroniques. Cependant, la transition vers les chargeurs USB-C pourrait dans un premier temps générer davantage de déchets électroniques à mesure que les gens abandonnent progressivement leurs câbles Lightning. Apple devra probablement développer un programme de recyclage des câbles Lightning pour atténuer l'impact environnemental.

Il y a également des raisons financières derrière la résistance d'Apple au changement. Le chargeur Lightning a été une source de revenus rentable pour Apple, à la fois grâce à la vente de câbles Lightning et aux accessoires et câbles tiers qui passent par son programme Made For iPhone. Passer à l’USB-C abandonnerait une partie de ce contrôle et passerait à un écosystème plus ouvert et universel.

On ne sait pas encore si le passage à l’USB-C sera mis en œuvre sur tous les modèles d’iPhone 15 ou limité aux appareils Pro. Cependant, la transition vers le chargement USB-C ne devrait pas être l’unique motivation des consommateurs pour se mettre à niveau. De nombreux appareils mobiles, y compris les iPad et MacBook d'Apple, utilisent déjà l'USB-C, donc l'accès aux câbles de chargement ne devrait pas être difficile ni coûteux.

À long terme, un système de recharge universel présente des avantages évidents pour les consommateurs. Ce commutateur alignera également les iPhones sur la tendance croissante de l’utilisation de l’USB-C sur d’autres appareils. Bien qu’il puisse y avoir des spéculations sur un éventuel passage à la recharge sans fil à l’avenir, cette évolution est actuellement limitée par des vitesses de recharge plus lentes que celles de la recharge filaire.

– Définition de chargeur Lightning : Un câble de charge propriétaire développé par Apple pour ses appareils.

– Définition du chargeur USB-C : une norme de charge universelle qui permet une charge plus rapide et une compatibilité entre différents appareils et marques.