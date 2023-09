Apple va adopter la norme USB-C pour les futures versions d'iPhone

Après des années de résistance, Apple Inc. a finalement capitulé face à la norme USB-C et l'utilisera pour toutes les futures versions d'iPhone. La société utilise son port Lightning exclusif pour charger les appareils depuis 2012. Si le port Lightning constitue un argument de vente unique pour Apple, il constitue également un fardeau pour les consommateurs en raison du coût élevé des câbles de remplacement.

La décision de passer à l'USB-C intervient après que l'Union européenne (UE) a signé un mandat commun en matière de chargeur en octobre 2022. Selon le mandat, tous les téléphones mobiles, tablettes et appareils photo vendus dans l'UE doivent disposer d'un chargeur USB Type-C. port. Les ordinateurs portables emboîteront le pas en 2026. La directive a été mise en place pour réduire les achats inutiles de chargeurs et normaliser la recharge sur tous les appareils.

Apple s'est fermement opposé au mandat de chargeur commun, arguant qu'il étouffe l'innovation. Cependant, l’entreprise a admis depuis qu’elle n’avait d’autre choix que de s’y conformer. En fait, Apple a déjà intégré l'USB-C dans son iPad Air en 2020 et dans l'iPad de 10e génération en 2022. Désormais, l'entreprise étendra cette standardisation à l'espace iPhone.

Le passage à l’USB-C apportera plus de commodité aux consommateurs, car ils n’auront plus besoin de transporter plusieurs câbles de chargement pour différents appareils. De plus, cela réduira probablement le coût des câbles de remplacement, car les câbles USB-C sont plus facilement disponibles et généralement moins chers que les câbles Lightning.

La décision d'Apple d'adopter la norme USB-C pour les futures versions d'iPhone sera officiellement dévoilée le 12 septembre avec le lancement de l'iPhone 15. Cela marque la fin d'une époque pour Apple et le début d'une expérience de recharge plus universelle pour les consommateurs.

