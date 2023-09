Dans cet article, nous explorerons les meilleures applications iPhone gratuites et payantes aux États-Unis. Ces applications offrent une variété de fonctionnalités et répondent à différents intérêts et besoins.

Parmi les meilleures applications iPhone gratuites aux États-Unis, une application notable est Temu : Shop Like a Billionaire. Temu permet aux utilisateurs d'acheter des articles de luxe et de découvrir le style de vie d'un milliardaire. Une autre application populaire est YouTube TV, qui offre une large gamme de contenus en streaming dont les utilisateurs peuvent profiter. TikTok, connu pour ses courtes vidéos virales, figure également sur la liste.

D’un autre côté, les applications iPhone les plus payantes aux États-Unis incluent Minecraft, un jeu très populaire qui permet aux joueurs de créer leurs propres mondes. Geometry Dash est une autre application payante qui combine musique et gameplay basé sur les compétences. Le jeu de société bien connu MONOPOLY propose également une version numérique pour les utilisateurs d’iPhone.

Parmi les autres applications payantes qui figurent sur la liste figurent Heads Up !, un jeu de société amusant, et Plague Inc., un jeu de simulation stratégique dans lequel les joueurs créent et font évoluer un agent pathogène pour infecter et anéantir l'humanité.

Ces applications offrent une gamme d'options de divertissement, allant des jeux aux expériences de style de vie. Que vous recherchiez une expérience de shopping de luxe ou un jeu captivant, des options sont disponibles sur l'App Store.

