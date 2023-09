L'Apple Watch Series 9 : nouvelles fonctionnalités et améliorations

Par Jay Peters

Apple a récemment dévoilé sa dernière montre intelligente, l'Apple Watch Series 9, lors de son événement Wonderlust. La série 9 est dotée de plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations qui améliorent ses fonctionnalités et son expérience utilisateur.

Un ajout notable est le nouveau S9 SiP (System in Package), qui dispose d'un processeur puissant avec 5.6 milliards de transistors, d'un GPU 30 % plus rapide et d'un moteur neuronal à quatre cœurs. Cette mise à niveau permet de traiter les requêtes Siri directement sur l'appareil, ce qui entraîne une meilleure réactivité. De plus, la montre intelligente comprend désormais une puce ultra-large bande de deuxième génération, améliorant la précision de la recherche lorsqu'elle est connectée à un iPhone.

L'Apple Watch Series 9 dispose également d'un écran plus lumineux, capable d'atteindre 2000 8 nits, soit deux fois la luminosité maximale de son prédécesseur, la Series XNUMX. Cet écran amélioré assure une meilleure visibilité même dans des environnements extérieurs lumineux.

Un ajout notable à la série 9 est le geste de « double-clic », similaire à la fonction de tapotement démontrée avec l'Apple Vision Pro. Cela permet aux utilisateurs de répondre aux appels téléphoniques ou d’interagir avec la montre en touchant simultanément leur index et leur pouce. La fonctionnalité de double-clic sera disponible via une mise à jour logicielle en octobre.

En termes d'options de conception, la série 9 sera disponible en aluminium dans une gamme de couleurs, notamment le rose, la lumière des étoiles, l'argent, le minuit et le rouge produit. Les versions en acier inoxydable seront disponibles en or, argent et graphite. Les précommandes peuvent être passées à partir de mardi, avec une disponibilité prévue pour le 22 septembre. Le modèle de base commence à 399 $.

Apple a également apporté des améliorations environnementales avec la série 9. Lorsqu'elle est associée au nouveau bracelet Sport Loop, l'Apple Watch Series 9 devient le premier produit Apple neutre en carbone. De plus, l’emballage plus petit permet une expédition plus efficace.

L'Apple Watch Series 9 fait suite à la Series 8 de l'année dernière, qui a introduit des capteurs de température et la détection de collision. Il convient également de mentionner l'Apple Watch Ultra, un modèle plus robuste avec un écran plus grand et un bouton d'action séparé. La série 9 sera livrée avec watchOS 10, le dernier système d'exploitation pour montre intelligente d'Apple qui offre une interface utilisateur repensée et des versions mises à jour des applications principales.

Dans l'ensemble, l'Apple Watch Series 9 offre des améliorations significatives en termes de performances, de luminosité de l'écran et de fonctionnalités innovantes. Elle continue d’être une option de montre intelligente de premier plan pour les utilisateurs à la recherche d’un mélange de style, de fonctionnalité et de conscience environnementale.

