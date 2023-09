Apple, le géant de la technologie, a présenté son dernier ajout à la série Apple Watch avec le lancement de l'Apple Watch Ultra 2. Cette nouvelle montre intelligente offre une autonomie remarquable pouvant atteindre 36 heures avec une seule charge. De plus, en mode basse consommation, la durée de vie de la batterie s’étend jusqu’à 72 heures.

L'une des caractéristiques les plus remarquables de l'Apple Watch Ultra 2 est le cadran exclusif appelé « ultra modulaire » qu'Apple a développé spécifiquement pour cet appareil. De plus, la montre intelligente est équipée de la puce S9, offrant des performances et une efficacité améliorées.

Avec un prix de départ de 799 $ (66,200 2 ₹), l'Apple Watch Ultra 9 offre une gamme de fonctions et de fonctionnalités innovantes. Lors de l'événement de lancement, Apple a également fait une annonce importante concernant les matériaux utilisés dans ses produits. La société a révélé qu’elle n’incorporerait plus de cuir dans aucun de ses nouveaux produits Apple. En outre, Apple a souligné son engagement en faveur du développement durable en déclarant que l'Apple Watch Series XNUMX est son premier produit neutre en carbone. À l’avenir, toute la fabrication de montres Apple sera entièrement alimentée par de l’électricité propre.

Apple a également présenté la nouvelle montre Series 9, dotée d'un processeur plus puissant. Cette annonce a précédé le dévoilement très attendu de l'iPhone 15, qui devrait comporter de nouveaux ports de chargement, des caméras améliorées et des prix potentiellement plus élevés pour les modèles haut de gamme. En termes de fonctionnalités, la montre Series 9 comprend désormais une fonctionnalité appelée « double tap ». En tapotant deux fois leur pouce et leur doigt ensemble, les utilisateurs peuvent effectuer diverses tâches sans toucher physiquement la montre.

Au cours de l'événement, Jeff Williams, directeur de l'exploitation d'Apple, a expliqué que la fonction « double tapotement » utilise l'apprentissage automatique pour détecter des changements subtils dans le flux sanguin lorsque l'utilisateur tape ses doigts l'un contre l'autre. Cette avancée permet aux utilisateurs de participer à d’autres activités, comme promener un chien ou tenir une tasse de café, tout en continuant à interagir avec leur montre intelligente.

De plus, le PDG d'Apple, Tim Cook, a révélé que la société restait sur la bonne voie pour lancer son casque de réalité mixte Vision Pro début 2024. Ce produit très attendu vise à offrir aux utilisateurs une expérience de réalité augmentée immersive et transformatrice.

Dans l'ensemble, les dernières annonces d'Apple ont démontré leur engagement continu en faveur de l'innovation, de la durabilité et de l'expérience utilisateur. Les montres Apple Watch Ultra 2 et Series 9, ainsi que le prochain casque Vision Pro, démontrent l'engagement d'Apple à repousser les limites technologiques et à fournir des produits de pointe à leurs clients.

(Remarque : cet article est basé sur des informations provenant de diverses sources.)

Sources:

- Anonyme. (2023, 12 septembre). Apple dévoile la nouvelle Apple Watch Ultra 2 avec des fonctionnalités impressionnantes. Menthe vivante.

- Anonyme. (2023, 12 septembre). L'Apple Watch Series 9 fait ses débuts avec des fonctionnalités améliorées. Menthe vivante.