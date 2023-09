Apple présente l'iPhone 15 avec un port USB-C et un système de caméra amélioré

Apple vient de dévoiler ses derniers smartphones, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, et la caractéristique remarquable est l'inclusion d'un port USB-C. Cela marque une rupture avec le connecteur Lightning exclusif d'Apple, alors que la société s'efforce de se conformer aux prochaines réglementations de l'Union européenne. L'iPhone 15 commence à 799 $ pour le modèle 128 Go, tandis que l'iPhone 15 Plus commence à 899 $ pour la même capacité de stockage.

Bien que le design des iPhones de cette année ressemble beaucoup à celui de l’iPhone 14, il y a des améliorations notables. Tous les modèles comportent désormais le Dynamic Island, une découpe en forme de pilule introduite dans les iPhone 14 Pro et Pro Max. Il offre une nouvelle façon d'afficher les notifications et d'interagir avec les applications. De plus, l’iPhone 15 dispose d’un écran OLED Super Retina capable d’afficher du contenu Dolby Vision avec une luminosité de 1,600 2,000 nits. La luminosité maximale de cet écran atteint XNUMX XNUMX nits à la lumière du soleil, soit le double de celle de son prédécesseur.

La mise à niveau la plus importante de l’iPhone 15 est son système de caméra. Le capteur de l’appareil photo principal a été mis à niveau à 48 mégapixels par rapport aux 12 mégapixels précédents de l’iPhone 14. Le téléphone dispose également d’un téléobjectif de 12 mégapixels et d’améliorations du mode portrait. Les utilisateurs n'ont plus besoin de passer manuellement en mode portrait et des améliorations ont été apportées au mode nuit, aux Live Photos et au mode action.

À l’intérieur de l’iPhone 15, Apple a mis à niveau le chipset vers l’A16, le même processeur utilisé dans les modèles iPhone 14 Pro de l’année dernière. La société promet une autonomie d’une journée, grâce à une batterie plus grosse. L’iPhone 15 comprend également une puce ultra-large bande de deuxième génération pour une connectivité améliorée et une recherche précise dans Find My.

Parallèlement à l'iPhone 15, Apple lance la nouvelle Apple Watch Series 9, qui comprend une puce améliorée avec des performances GPU améliorées et une puce ultra-large bande de deuxième génération. La montre introduit également une fonction « double-tap » et bien plus encore.

Sources:

The Verge