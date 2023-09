Présentation de l'iPhone 15 : modifications et mises à niveau

Les événements de lancement de l'iPhone d'Apple génèrent toujours beaucoup de buzz et d'enthousiasme, et le récent dévoilement de l'iPhone 15 ne fait pas exception. L'iPhone reste un élément crucial de l'activité d'Apple, représentant chaque année une part importante des revenus de l'entreprise. Avec cette dernière version, Apple vise à proposer un appareil intégrant toutes les avancées technologiques et innovations développées depuis l’iPhone original en 2007.

Un changement notable avec l’iPhone 15 est la transition du connecteur de charge Lightning propriétaire d’Apple au port USB-C universellement accepté. Ce changement a été rendu nécessaire par une décision de l'Union européenne. Ainsi, les utilisateurs pourront utiliser le même câble pour recharger leurs iPhones ainsi que d’autres appareils comme des écouteurs et des haut-parleurs.

Côté design, Apple a introduit une gamme de nouvelles couleurs pour l’iPhone 15, notamment le rose, le jaune, le vert, le bleu et le noir. Les modèles Pro de l'iPhone 15 présentent une construction extérieure en titane, ce qui les rend à la fois plus légers et plus durables. Les bords de l'écran ont également été réduits, permettant des tailles d'affichage plus grandes.

L'une des caractéristiques notables des modèles iPhone 15 Pro est le remplacement du commutateur de sourdine par un bouton d'action programmable. Les utilisateurs peuvent personnaliser ce bouton pour exécuter diverses fonctions, telles que désactiver/réactiver le son, lancer des applications ou démarrer des mémos vocaux.

En termes d’avancées en matière d’appareil photo, Apple a équipé les modèles d’iPhone 15 d’entrée de gamme de la même technologie d’appareil photo que celle de la gamme précédente d’iPhone 14 Pro. Cela comprend un appareil photo principal de 48 mégapixels qui capture plus de détails et améliore la mise au point. La photographie informatique garantit que les utilisateurs peuvent capturer des images de haute qualité même sans le modèle Pro.

Les modèles d’iPhone 15 Pro disposent également de fonctionnalités d’appareil photo améliorées, avec des options telles que de nouvelles focales prédéfinies, des capacités de zoom avancées, une stabilisation d’image améliorée et une photographie améliorée en basse lumière. De plus, les deux modèles Pro sont compatibles avec la capture de « vidéos spatiales », un format vidéo 3D pris en charge par le prochain casque Apple Vision Pro.

L'iPhone 15 Pro Max, Pro et d'autres modèles offrent une gamme de fonctionnalités et de mises à niveau qui répondent aux différents besoins et préférences des utilisateurs. Apple vise à fournir un appareil non seulement technologiquement avancé, mais également visuellement attrayant et convivial.

