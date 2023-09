By

Le directeur du Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), Rohit Chopra, a exprimé ses inquiétudes quant à la domination d'Apple et de Google dans le système de paiement américain, déclarant qu'ils agissent comme des « points d'étranglement » et étouffent l'innovation en empêchant d'autres applications d'entrer sur le marché. Chopra a fait ces remarques lors d'une conférence fintech organisée par la Réserve fédérale de Philadelphie.

Le CFPB a récemment publié un rapport examinant l’impact des politiques des Big Tech sur les fonctions tap-to-pay utilisées sur les appareils mobiles. Apple et Google ont établi des réglementations qui contrôlent l'intégration de la technologie de communication en champ proche (NFC) dans les applications tierces, nécessaire aux transactions Tap-to-Pay. Si les applications ne respectent pas ces réglementations, leur accès peut se voir refuser l’accès ou même être supprimées de l’App Store.

Chopra souligne la part de marché dominante des systèmes d'exploitation iOS d'Apple et Android de Google, que l'on retrouve respectivement sur 55 % et 45 % des smartphones expédiés aux États-Unis. Compte tenu de la popularité croissante des paiements mobiles, les politiques et pratiques de ces entreprises ont un impact significatif sur les paiements de détail.

Le CFPB évalue de près le rôle des Big Tech dans les systèmes bancaires et de paiement, en mettant l’accent sur la garantie d’un système de paiement équitable pour les consommateurs, les commerçants et les concurrents émergents. Chopra note que de nombreux investisseurs et entrepreneurs en technologie financière s'inquiètent du pouvoir de ces géants de la technologie d'étouffer la concurrence et l'innovation.

Le rapport du CFPB souligne spécifiquement que les réglementations d'Apple empêchent les applications tierces d'accéder à la technologie NFC, les empêchant ainsi d'utiliser les fonctions Tap-to-Pay. En revanche, les réglementations de Google n'exigent pas que les paiements soient acheminés via leur portefeuille propriétaire, ce qui permet davantage de concurrence et d'innovation.

Apple a justifié ces restrictions en invoquant des problèmes de sécurité et de confidentialité. Cependant, Chopra se demande si une interdiction complète de l'accès NFC est nécessaire pour résoudre ces problèmes et suggère que des restrictions de confidentialité et de sécurité pourraient plutôt être imposées aux applications tierces.

En conclusion, le CFPB soulève d'importantes questions sur l'influence d'Apple et de Google dans le système de paiement. Alors que ces géants de la technologie continuent de dominer le marché, il est crucial de garantir des conditions de concurrence équitables pour tous les participants et d’empêcher toute pratique anticoncurrentielle susceptible d’entraver l’innovation et le choix des consommateurs.

Sources:

– Rohit Chopra, directeur du Bureau de la protection financière des consommateurs

– Rapport du CFPB sur les politiques des grandes technologies et les fonctions Tap-to-Pay.