Apple AirPods Pro pour prendre en charge le chargement USB-C

Apple a confirmé que les prochains Apple AirPods Pro seront dotés d'un chargement USB-C. L'annonce a été faite lors de l'événement Wonderlust d'Apple, où la société a également dévoilé le nouveau boîtier pour les AirPods Pro. Le boîtier AirPods Pros de troisième génération prendra en charge non seulement le chargement USB-C, mais également le chargement MagSafe.

Malheureusement, pour ceux qui souhaitent uniquement acheter le boîtier séparément, il semble que cette option ne soit pas disponible. Le chargement USB-C sera inclus dans le prix total de 249 $ pour les AirPods Pro.

Outre la compatibilité USB-C, les utilisateurs peuvent s’attendre à d’autres fonctionnalités telles que l’audio adaptatif et une puissante suppression du bruit. De plus, une seule charge des AirPods Pro devrait fournir environ six heures d’autonomie.

Les AirPods Pro devraient sortir le 22 septembre, offrant aux consommateurs une solution audio sans fil avec des fonctionnalités et une commodité améliorées.

Pour plus de détails sur les annonces faites lors de l'événement Apple Wonderlust, IGN a fourni un aperçu complet de toutes les principales nouvelles et faits marquants. De plus, IGN propose un guide utile pour aider les consommateurs à choisir le meilleur modèle Apple AirPods à acheter en 2023.

