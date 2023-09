Événement de lancement de la série Apple iPhone 15 : à quoi s’attendre

L’industrie des smartphones attend avec impatience l’événement Apple Wonderlust, au cours duquel la très attendue série iPhone 15 devrait être dévoilée. Apple devrait introduire quatre modèles dans sa prochaine gamme d'iPhone : iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Selon les rumeurs, les modèles standard d’iPhone 15 seraient dotés de nouvelles fonctionnalités telles que Dynamic Island, un appareil photo de 48 MP et la prise en charge USB Type-C. D’un autre côté, les variantes Pro devraient offrir des fonctionnalités encore plus haut de gamme telles qu’un bouton d’action et un cadre en titane.

Il y avait des spéculations selon lesquelles ces mises à niveau pourraient entraîner une augmentation du prix de l’iPhone 15 Pro. Les analystes de la banque britannique Barclays avaient précédemment suggéré que le prix de l'iPhone 15 Pro pourrait connaître une hausse de 100 dollars par rapport à son prédécesseur, à partir de 1,099 128 dollars pour la variante 15 Go. Cependant, la société de recherche taïwanaise TrendForce a mis en doute ces affirmations, prédisant que l'iPhone 999 Pro continuerait à démarrer à XNUMX $.

TrendForce a également mentionné qu'Apple conserverait probablement les options de stockage pour l'iPhone 15 Pro, proposant des variantes de 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. Cependant, il pourrait y avoir une augmentation de la RAM à 8 Go. Par conséquent, les acheteurs potentiels de l’iPhone 15 Pro pourraient toujours obtenir la variante 128 Go pour 999 $.

Pendant ce temps, l’iPhone 15 Pro Max devrait connaître une augmentation de prix. Selon TrendForce, le prix de départ de l’iPhone 15 Pro Max sera probablement de 1,199 100 $, soit 14 $ de plus que le prix actuel de l’iPhone XNUMX Pro Max.

La hausse des prix de l'iPhone 15 Pro Max pourrait être attribuée à plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment une caméra périscope qui offrirait des capacités de zoom 5X-6X. Il y a également eu des rumeurs suggérant qu'il pourrait atteindre un zoom jusqu'à 10X, le mettant à égalité avec le Samsung Galaxy S23 Ultra.

Même si l'authenticité de ces rumeurs reste incertaine, l'événement Apple Wonderlust promet d'être un événement passionnant. En plus de la série iPhone 15, Apple devrait également présenter l’Apple Watch Series 9 et les AirPods Pro 2 avec connectivité USB Type-C.

