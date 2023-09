Apple Event 2023 : l'iPhone 15 peut-il inverser la tendance pour Apple Inc. ?

Le dévoilement très attendu de l'iPhone par Apple Inc. est toujours un moment important pour l'entreprise, et l'événement de cette année a encore plus de poids. Avec l’introduction de la nouvelle gamme d’iPhone 15, Apple vise à inverser une série de ventes lentes et à raviver l’enthousiasme des consommateurs.

Le géant de la technologie est confronté à divers défis, notamment un ralentissement plus large de la demande de smartphones dans le secteur et des inquiétudes concernant la présence de l'entreprise en Chine, son plus grand marché international. De plus, la décision de passer à la norme de chargement USB-C pourrait ne pas plaire aux consommateurs qui ont accumulé des collections d’accessoires Lightning.

Cependant, il existe des facteurs prometteurs qui jouent en faveur d'Apple. L'iPhone reste le produit le plus rentable de l'entreprise, représentant environ la moitié de ses ventes. La capacité d'Apple à proposer des modèles haut de gamme dotés de fonctionnalités exclusives l'a également aidé à maintenir la demande et à facturer des prix plus élevés.

Malgré la crise globale du marché des smartphones, Apple a surpassé ses concurrents. Alors que les livraisons d'iPhone ont chuté de 2 % au dernier trimestre, Samsung Electronics Co. a connu une baisse bien plus prononcée, de 15 %. Cette relative résilience a permis à Apple de gagner des parts de marché dans l’industrie.

Un obstacle potentiel pour Apple est la réception de l’iPhone 15 en Chine. Bien que le marché chinois ait été un point positif pour l'entreprise, les récentes interdictions gouvernementales et la concurrence de Huawei Technologies Co. ont suscité des inquiétudes quant à un éventuel déclin du sentiment à l'égard d'Apple. Cependant, Apple a été confronté à des défis similaires dans le passé et a réussi à rebondir.

Alors qu'Apple dévoile son dernier iPhone et les mises à jour d'autres produits comme l'Apple Watch et les AirPods, tous les regards seront tournés vers les performances de l'entreprise. La période des fêtes servira de test décisif pour évaluer la capacité d'Apple à surmonter ces défis et à retrouver son élan sur le marché des smartphones.

