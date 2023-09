Anthropic lance la version payante de Claude Chatbot

By

Anthropic, la société d'IA soutenue par Google, a introduit une version payante de son chatbot, Claude, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le nouveau plan d'abonnement, appelé Claude Pro, coûte 20 $ par mois aux États-Unis et 18 £ par mois au Royaume-Uni.

Claude Pro offre plusieurs avantages dont un accès prioritaire aux heures de pointe, un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités et la possibilité d'envoyer un nombre de messages plus élevé que la version gratuite. Les utilisateurs de Claude Pro peuvent s'attendre à recevoir au moins 100 messages toutes les huit heures, selon la capacité du bot. Anthropic informera les utilisateurs lorsqu'il leur restera 10 messages et les limites seront réinitialisées toutes les huit heures.

Cette décision place Anthropic en concurrence directe avec d’autres fournisseurs de chatbots. OpenAI propose un plan d'abonnement similaire appelé ChatGPT Plus au prix de 20 $ par mois, tandis que Poe, une plate-forme de chatbot IA appartenant à Quora, propose également un plan payant de 20 $ par mois. De plus, Microsoft a récemment lancé une version entreprise de Bing Chat avec des fonctionnalités de confidentialité améliorées pour les entreprises.

Anthropic a présenté Claude pour la première fois en mars, le commercialisant comme un chatbot avec lequel il est « plus facile de converser » et moins susceptible de produire des résultats nuisibles. Initialement, Claude n'était disponible que dans Slack ou pour les entreprises, mais Anthropic a étendu sa disponibilité aux utilisateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni avec le lancement de Claude 2 en juillet.

Dans l'ensemble, l'introduction par Anthropic de la version payante de Claude vise à offrir aux utilisateurs des avantages supplémentaires et une expérience de messagerie plus efficace. Avec la popularité croissante des chatbots IA, la concurrence sur le marché ne cesse de croître, incitant les entreprises à améliorer leurs offres et à proposer des fonctionnalités uniques pour attirer les utilisateurs.

Définitions:

– Chatbot : programme informatique qui utilise l’IA pour simuler une conversation humaine.

– Plan d'abonnement : Un service payant qui offre des avantages ou des fonctionnalités supplémentaires aux utilisateurs qui y souscrivent.

