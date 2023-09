Claude Pro : Anthropic lance une version payante du concurrent ChatGPT

Anthropic, la société derrière Claude, le concurrent de ChatGPT, a récemment dévoilé Claude Pro, une version premium de son chatbot IA. Disponible pour 20 $ par mois, Claude Pro offre une gamme de fonctionnalités améliorées aux utilisateurs, reflétant la structure tarifaire de ChatGPT Plus.

Semblable à son concurrent, Claude est un chatbot d'IA générative qui fonctionne sur le puissant grand modèle de langage d'Anthropic, Claude 2. Développé par d'anciens cadres supérieurs d'OpenAI, Anthropic se positionne comme une alternative éthique et responsable dans le paysage de l'intelligence artificielle (IA). L'entreprise a pris des mesures approfondies pour garantir la formation en toute sécurité des modèles d'IA générative et a établi des principes clairs pour un développement responsable de l'IA.

Avec un abonnement à Claude Pro, les utilisateurs bénéficient de plusieurs avantages. Ils sont cinq fois plus utilisés que la version gratuite de Claude.ai et ont la possibilité d'envoyer un plus grand nombre de messages. De plus, les abonnés bénéficient d'un accès prioritaire à Claude.ai pendant les périodes de fort trafic et bénéficient d'un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure de leur introduction.

Le lancement de Claude Pro indique l'engagement d'Anthropic à maintenir un avantage concurrentiel sur le marché des chatbots IA. En proposant un niveau payant de son service, la société vise à offrir une expérience utilisateur améliorée tout en générant des revenus pour soutenir ses efforts de développement continus.

Anthropic a déployé Claude Pro aux États-Unis et au Royaume-Uni, permettant aux utilisateurs de ces régions de profiter des fonctionnalités et avantages améliorés offerts par le plan d'abonnement.

Dans l'ensemble, l'introduction d'une version payante de Claude démontre l'ambition d'Anthropic de défier les leaders de l'industrie, tels qu'OpenAI, et de s'imposer comme un acteur de premier plan dans le secteur de l'IA. L'engagement de l'entreprise en faveur du développement responsable de l'IA, ainsi que ses partenariats stratégiques, pourraient positionner Anthropic comme un concurrent sérieux dans le paysage en évolution des chatbots génératifs d'IA.

