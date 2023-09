Anthropic lance le plan d'abonnement Claude Pro pour AI Chatbot

Anthropic, la startup d'IA fondée par d'anciens employés d'OpenAI, a présenté son premier plan d'abonnement premium destiné aux consommateurs appelé Claude Pro. Ce plan est disponible pour Claude 2, le chatbot alimenté par l'IA d'Anthropic qui analyse le texte. Pour un tarif mensuel de 20 $ aux États-Unis ou de 18 £ au Royaume-Uni, les abonnés à Claude Pro bénéficient de « 5 fois plus d'utilisation » par rapport au niveau gratuit, de la possibilité d'envoyer plus de messages, d'un accès prioritaire pendant les périodes de fort trafic et d'un accès anticipé. aux nouvelles fonctionnalités.

Anthropic a proposé à Claude Pro le même prix que ChatGPT Plus d'OpenAI, qui est un forfait payant pour ChatGPT, un concurrent de Claude 2. Les utilisateurs ont choisi Claude comme assistant d'IA quotidien pour ses fenêtres contextuelles plus longues, ses sorties plus rapides et ses fonctionnalités complexes. capacités de raisonnement, selon le blog d'Anthropic. Avec le nouvel abonnement Claude Pro, les utilisateurs peuvent désormais accéder à 5 fois plus d'utilisation du dernier modèle.

Anthropic explique que les utilisateurs de Claude Pro peuvent s'attendre à envoyer au moins 100 messages à Claude 2 toutes les huit heures, avec la réinitialisation de la limite de messages. Cela contraste avec les abonnés ChatGPT Plus qui sont limités à 50 messages toutes les trois heures. Ces limites sont en place en raison des ressources informatiques importantes requises pour exécuter des chatbots IA comme Claude 2, en particulier lors du traitement de pièces jointes volumineuses et de longues conversations.

L'objectif à long terme d'Anthropic est de développer un « algorithme de nouvelle génération pour l'auto-apprentissage de l'IA » qui peut être utilisé pour créer des assistants virtuels capables de répondre aux e-mails, de mener des recherches et de produire des œuvres d'art et des livres. L'entreprise a levé jusqu'à présent 1.45 milliard de dollars de financement, mais elle estime qu'il lui faudra 5 milliards de dollars au cours des deux prochaines années pour réaliser sa vision. La majorité de ce financement sera allouée à la capacité de calcul pour soutenir la formation des modèles d'Anthropic, qui s'appuient sur des clusters comportant des dizaines de milliers de GPU.

Anthropic sert actuellement un nombre important de clients et de partenaires, dont Quora, qui offre un accès à Claude 2 et Claude Instant via son application d'IA générative Poe. Cependant, l'entreprise est confrontée à la concurrence de Cohere et AI21 Labs, ainsi qu'OpenAI, qui domine le marché des outils d'IA avec des millions de développeurs utilisant ses services et un chiffre d'affaires attendu d'un milliard de dollars l'année prochaine.

Sources : Anthropique, OpenAI