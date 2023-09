Anthropic présente Claude Pro, un chatbot IA concurrent de ChatGPT

By

Anthropic, un acteur majeur de l'industrie de l'IA, a récemment lancé Claude Pro, une version premium de son chatbot IA, Claude 2. Avec ses capacités contextuelles impressionnantes, Claude Pro est en passe de devenir un concurrent sérieux de ChatGPT. Alors que ChatGPT Plus peut gérer un contexte de 32 100 jetons, Claude Pro le surpasse avec un nombre stupéfiant de XNUMX XNUMX jetons, offrant aux utilisateurs une expérience plus enrichie.

Anthropic, après un examen attentif de la dynamique du marché et des préférences des utilisateurs, a décidé d'introduire un modèle d'abonnement payant. Grâce à des sondages auprès des utilisateurs, l'entreprise a évalué leur volonté de payer 25 $ par mois pour un abonnement, alignant ainsi leurs offres sur leurs attentes.

Le principal point fort de Claude Pro est qu'il promet « au moins 5 fois plus d'utilisation par rapport à la version gratuite de Claude ». Cette offre s'adresse aux utilisateurs expérimentés et se réinitialise toutes les 8 heures, permettant des interactions transparentes et des conversations sans entrave.

ChatGPT Plus limite également son utilisation mais l'étend progressivement au fil du temps. Leur dernière mise à jour permet aux utilisateurs d'envoyer jusqu'à 50 messages toutes les 3 heures pour GPT-4, leur modèle le plus avancé.

Anthropic a récemment obtenu un financement de plus de 400 millions de dollars, Google étant en tête du cycle de financement. Fondée par d'anciens chercheurs d'OpenAI, Anthropic crée sa propre marque dans le domaine de l'IA. En revanche, OpenAI, soutenu principalement par Microsoft, a atteint une valorisation de près de 30 milliards de dollars.

Claude Pro est conçu pour gérer des conversations approfondies, même celles impliquant des pièces jointes volumineuses. Il est conseillé aux utilisateurs de démarrer de nouvelles conversations sur de nouveaux sujets afin d'optimiser les performances de Claude et d'éviter les ré-téléchargements inutiles de fichiers. Cela permet non seulement de conserver la limite de messages, mais également d'accélérer les temps de réponse.

La méthode de formation innovante d'Anthropic pour Claude, appelée « Constitutionnelle », la distingue de l'apprentissage par renforcement par la rétroaction humaine d'OpenAI. En fournissant au modèle un ensemble de règles générales, connues sous le nom de « Constitution », Anthropic permet l’auto-amélioration sans interaction humaine. Cette approche aide le modèle à privilégier les bonnes interactions par rapport aux mauvaises, détectant ainsi les comportements problématiques et s'y adaptant.

Source : Décrypter, OpenAI