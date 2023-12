Libérer le potentiel des nanomatériaux grâce à la biologie

By

Lors d'une conférence révolutionnaire au MIT, Angela Belcher s'est plongée dans le monde passionnant de la nanotechnologie, explorant comment la biologie peut être utilisée pour créer des nanomatériaux nouveaux et innovants. Belcher, professeur de génie biologique et de science des matériaux au MIT, a expliqué qu'en exploitant la puissance de la biologie, les scientifiques peuvent découvrir de nouvelles façons de concevoir des matériaux à l'échelle nanométrique.

Un exemple présenté par Belcher est la modification du bactériophage M13, un virus qui infecte spécifiquement les bactéries. En manipulant les gènes du virus, le groupe de recherche de Belcher a pu ajouter de nouvelles séquences d'ADN et de peptides, utilisant ainsi efficacement le virus comme modèle pour créer des matériaux inorganiques. La capacité de contrôler les matériaux à l'échelle nanométrique ouvre une large gamme d'applications, allant du développement de batteries et de piles à combustible à l'assainissement de l'environnement et aux diagnostics médicaux.

Belcher a également discuté du potentiel de l'utilisation du bactériophage M13 pour améliorer l'environnement. L'ancien étudiant Geran Zhang a réussi à modifier le virus pour créer des matériaux à base de carbone de grande surface, capables de décomposer les petites molécules. Cette avancée pourrait avoir des implications pour le nettoyage des rivières, la lutte contre le smog et même le développement d’agents de guerre chimique.

Le potentiel de la nanotechnologie s’étend également au domaine de l’imagerie biomédicale. Belcher a souligné l’importance de l’imagerie proche infrarouge, qui permet aux scientifiques de voir plus profondément à l’intérieur du corps. Son laboratoire a développé des outils d’imagerie utilisant des nanotubes de carbone capables de détecter de minuscules tumeurs pendant une intervention chirurgicale. En concevant un virus porteur de nanotubes fluorescents, les médecins peuvent désormais identifier des tumeurs qui autrement seraient passées inaperçues.

Belcher a conclu son exposé en discutant d'un objectif partagé par elle et son équipe : développer une technologie de détection et de diagnostic du cancer de l'ovaire d'ici cinq à dix ans. En scannant l’intégralité de la trompe de Fallope à la recherche de lésions précancéreuses, ils visent à améliorer la détection précoce et le traitement de cette maladie mortelle.

La conférence d'Angela Belcher a mis en lumière l'énorme potentiel de l'utilisation de la biologie pour ouvrir de nouvelles possibilités en nanotechnologie. En exploitant la puissance de la nature, les scientifiques peuvent révolutionner des domaines allant du stockage de l’énergie à l’assainissement de l’environnement et au diagnostic du cancer.