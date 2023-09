Andrew Flintoff revient au cricket après le crash de Top Gear

By

Andrew Flintoff, ancien joueur de cricket et présentateur de Top Gear, a fait un retour au cricket après avoir été blessé dans un accident à grande vitesse pendant le tournage de l'émission. L'accident s'est produit à l'aérodrome de Dunsfold Park dans le Surrey, où Flintoff conduisait une Morgan Super 3 à trois roues à 130 mph. Il a subi des blessures au visage et des côtes cassées, mais s'est depuis rétabli.

Flintoff, qui a pris sa retraite du cricket en 2009, travaille désormais comme consultant non rémunéré auprès de l'équipe masculine d'Angleterre lors de sa série internationale d'un jour contre la Nouvelle-Zélande. Il a été vu diriger des exercices sur le terrain en préparation du premier match au Sophia Gardens de Cardiff. Des cicatrices visibles sur son visage et du ruban adhésif sur son nez étaient visibles.

L'implication de Flintoff dans Top Gear a pris fin, avec sa décision d'arrêter suite à l'accident. Ce n'était pas son premier accident dans l'émission, puisqu'il s'était déjà écrasé sur un étal de marché et était tombé d'un tricycle à grande vitesse. La BBC a temporairement interrompu le tournage de l'émission et procédera à un examen de santé et de sécurité.

Parlant de l'accident, une source proche de Flintoff a déclaré qu'il avait été à la fois émotionnellement et physiquement affecté par l'incident. L'ancienne présentatrice de Top Gear, Angela Rippon, a exprimé sa sympathie, notant que les présentateurs ne sont pas des chauffeurs professionnels et qu'on leur demande souvent d'effectuer des tâches difficiles.

Bien qu'il n'ait pas rejoint l'équipe pour la prochaine Coupe du monde en Inde, le retour de Flintoff au cricket est une évolution positive pour les fans et le sport. Son expérience et son expertise profiteront sans aucun doute à l'équipe d'Angleterre lors de ses matchs contre la Nouvelle-Zélande.

