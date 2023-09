Ubisoft fournit une mise à jour sur la date de sortie et l'état de développement de Xdefiant

Ubisoft a récemment partagé une mise à jour importante concernant la date de sortie et l'état de développement de son prochain jeu, Xdefiant. Dans un article publié sur leur site officiel, le producteur exécutif Mark Rubin a révélé que le jeu n'avait pas passé avec succès le processus de soumission pour Sony et Xbox, ce qui entraînait des problèmes de conformité qui devaient être résolus avant qu'une date de sortie puisse être confirmée.

Rubin a expliqué que la société avait reçu les premiers résultats du processus de soumission à la mi-août, indiquant que le jeu ne répondait pas aux exigences de conformité nécessaires. Cette révélation a été une surprise pour l’équipe, car elle avait sous-estimé la quantité de travail nécessaire pour garantir la conformité.

Par conséquent, Ubisoft n’est pas en mesure de fournir une date de sortie précise pour Xdefiant pour le moment. Au lieu de cela, ils se concentrent sur la résolution des problèmes liés à la conformité et préparent une autre soumission aux détenteurs de la plateforme. Si la soumission est acceptée, le jeu pourrait potentiellement sortir à la mi-septembre. Cependant, il est possible qu'un laissez-passer conditionnel soit accordé, nécessitant un correctif du premier jour avec les correctifs finaux pour la conformité. Dans un tel scénario, la date de sortie serait repoussée au début/mi-octobre.

Malgré ces incertitudes, Rubin a rassuré les fans sur le fait qu'Ubisoft reste attaché à la transparence et à l'écoute des retours des joueurs. L'équipe a déjà intégré les demandes des joueurs dans le développement du jeu, comme l'inclusion du Map Voting et un prochain mode de type S&D. Rubin a souligné que Xdefiant est destiné à être un jeu pour la communauté et qu'Ubisoft se consacre à offrir la meilleure expérience possible.

En conclusion, les fans de Xdefiant devront attendre encore un peu la sortie du jeu car Ubisoft travaille à assurer la conformité avec Sony et Xbox. L'équipe s'attaque activement aux problèmes identifiés lors du processus de soumission et espère fournir une date de sortie ferme dès que possible.

Source : Ubisoft via le site officiel d'Ubisoft