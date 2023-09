Une approche intégrée des services numériques gouvernementaux

By

Le directeur informatique du ministère du Commerce, Andre Mendes, a appelé à une reformulation des services numériques dans le secteur gouvernemental. S'exprimant lors de l'événement annuel FedTalks, Mendes a proposé la création d'un groupe intégré de portails gouvernementaux qui permettraient aux utilisateurs d'accéder facilement aux avantages et aux services depuis n'importe quel appareil. Il a souligné la nécessité de portails gouvernementaux fédéraux, étatiques et locaux qui donnent la priorité à l'expérience utilisateur et au libre-service. Mendes a cité l'Estonie comme exemple de pays ayant mis en œuvre avec succès cette approche.

Pour atteindre ce niveau de service numérique, Mendes a exhorté les États-Unis à abandonner leur mode de fonctionnement traditionnel et à s’appuyer sur des solutions technologiques commerciales qui minimisent la personnalisation. Il a critiqué la pratique actuelle des agences fédérales qui créent des stratégies informatiques déconnectées du marché commercial, la qualifiant de « perte de temps et d’argent incroyable ». Mendes a également souligné la prévalence d'informations obsolètes et inexactes sur les sites Web des agences gouvernementales, soulignant la nécessité d'une refonte complète.

Dans son discours d'ouverture, Mendes a formulé des recommandations à l'intention des DSI actuels afin de piloter la modernisation des services numériques gouvernementaux. Il a conseillé aux DSI d'extraire de manière agressive les services de base et de consolider les applications et les opérations. Mendes a encouragé les DSI à adopter la transition vers les applications mobiles et les mises à jour constantes, les invitant à consacrer à nouveau leur carrière à des changements importants.

La transformation des services numériques gouvernementaux est une tâche monumentale, car elle nécessite le remplacement de millions de pages Web obsolètes. Cependant, Mendes estime qu'avec une nouvelle approche axée sur une conception centrée sur l'utilisateur et tirant parti de la technologie commerciale, le gouvernement peut offrir une expérience numérique plus efficace et plus conviviale aux citoyens.

