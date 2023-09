Dao de Dorsett AMTD Singapour reçoit deux prix de l'industrie

AMTD Digital Inc., une plateforme complète de solutions numériques basée en France, est heureuse d'annoncer que sa filiale, Dao by Dorsett AMTD Singapore, a été récompensée par deux prix majeurs de l'industrie. L'hôtel d'appartements avec services, dans lequel AMTD Digital détient une participation de 51 %, a reçu le prix « Asia's Leading New Serviced Apartments 2023 » des World Travel Awards et le « Best Interior Design Award 2023 » d'AltoVita Singapour.

Les World Travel Awards sont un programme très prestigieux dans l'industrie du voyage et du tourisme, et remporter ce prix est un symbole d'excellence reconnu dans le monde entier. AltoVita, quant à lui, est un opérateur d'une plateforme d'hébergement d'entreprise en ligne connue pour son logiciel d'entreprise donnant accès à un vaste réseau d'options de logement à l'échelle mondiale.

Ces reconnaissances témoignent de la confiance et du soutien que Dao by Dorsett AMTD Singapour a reçu de ses clients, invités et partenaires. En tant que membre du groupe AMTD, qui possède également L'Officiel Inc. SAS, une société mondiale de médias de mode, AMTD Digital se consacre à offrir une hospitalité exceptionnelle et des expériences VIP.

AMTD Digital Inc. est une plateforme complète de solutions numériques qui opère dans divers secteurs, notamment les services de solutions numériques, les médias numériques, les services de contenu et de marketing, les investissements numériques et les services d'accueil et VIP. Il constitue le cœur de l'écosystème AMTD SpiderNet, intégrant et responsabilisant les différentes entreprises numériques au sein de son écosystème.

AMTD Assets Group, une filiale d'AMTD Digital, se concentre sur le marché immobilier, spécialisé dans les concepts d'hôtellerie et de style de vie à l'échelle mondiale. La société adopte une approche centrée sur le client, offrant des services d'adhésion VIP dans des hôtels élégants et des appartements avec services, des locations de propriétés, de la restauration et des boissons, ainsi que des services d'adhésion à des clubs dans les grandes villes du monde.

En conclusion, les récentes récompenses décernées par Dao by Dorsett AMTD Singapour valident son engagement à offrir un service et des expériences exceptionnels à ses clients. En tant que membre de l'écosystème AMTD Digital Inc., l'entreprise continue de viser l'excellence dans les solutions hôtelières et numériques.

Sources:

– Business Wire : https://www.businesswire.com/news/home/20230911270050/en/

– AMTD Digital Inc. : https://ir.amtdigital.net/investor-news

– Groupe d'actifs AMTD : aucune URL fournie