L'avenir de l'éducation : intégrer la technologie de l'IA à HybriU

La COVID-19 a révolutionné le système éducatif, l’apprentissage numérique et hybride devenant la nouvelle norme. Cependant, le manque d’infrastructures et de ressources pour soutenir l’apprentissage à distance a posé des problèmes. C'est là que les plateformes d'intelligence artificielle (IA) comme HybriU d'Ambow Education Holdings Ltd. entrent en jeu.

HybriU est une solution complète avancée d’éducation numérique qui vise à combler le fossé entre le monde universitaire et l’industrie. Alimenté par la technologie révolutionnaire OOOK, HybriU est conçu pour offrir une expérience d'apprentissage transparente et immersive en ligne et hors ligne. Il élimine les limitations traditionnelles en matière de langues, de régions, d’universités et d’industries.

Les enseignants se voient confier des responsabilités supplémentaires en raison de la nécessité d’une éducation hybride et de l’intégration technologique. La solution de classe numérique HybriU AI atténue ces problèmes en permettant aux enseignants d'enseigner de manière naturelle et simple, similaire à une salle de classe traditionnelle. Il utilise une caméra de suivi des élèves et des enseignants, des microphones et d'autres fonctionnalités pour favoriser un apprentissage fluide.

La technologie OOOK d'HybriU permet la création de contenu personnalisé, s'adressant à diverses populations étudiantes. Il propose des sous-titres en direct et des voix off générées par l'IA, éliminant les barrières linguistiques dans les environnements d'apprentissage virtuels ou hybrides. Les étudiants n'ont plus besoin de prendre des notes car l'IA s'en charge, et ils peuvent s'impliquer davantage en marquant et en commentant la transcription générée par l'IA.

La technologie comprend également des fonctionnalités telles que des murs LED 3D pour visualiser avec précision des modèles complexes et des écrans interactifs pour une interaction à distance avec les enseignants. Alors que le secteur de l’éducation en ligne devrait connaître une croissance significative, Ambow Education est bien placé pour devenir une force motrice du secteur.

L'intégration d'une technologie d'IA comme HybriU dans le secteur de l'éducation a le potentiel de révolutionner les expériences d'apprentissage et de doter les étudiants des compétences dont ils ont besoin pour réussir dans un monde en évolution rapide.

