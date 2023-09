Amazon baisse le prix de l'Apple Watch Series 8 avant le nouvel événement de lancement d'Apple

By

Amazon a récemment réduit le prix de l'Apple Watch Series 8 de 89 $, offrant ainsi à ses clients une réduction de 22 %. Cette remise intervient à un moment où des rumeurs circulent autour de la sortie de nouvelles smartwatches Apple. L'Apple Watch Series 8 peut désormais être achetée pour 310 $, en baisse par rapport à son prix initial de 399 $.

MacWorld a rapporté que cette vente sur Amazon coïncide avec le prochain événement de lancement de produit « Wonderlust » d'Apple en 2023. Il est prévu que de nouveaux modèles de montres intelligentes, dont l'Apple Watch Series 9, soient présentés lors de cet événement, aux côtés de l'iPhone 15 et potentiellement de nouveaux modèles d'AirPods.

Même si Apple n'a pas officiellement confirmé ce qui sera dévoilé lors de l'événement « Wonderlust », ce prix réduit sur l'Apple Watch Series 8 suggère que de nouveaux modèles pourraient bel et bien se profiler à l'horizon.

L'Apple Watch Series 8 offre une gamme de fonctionnalités, notamment la détection de la température, la surveillance de l'oxygène dans le sang, le suivi de la fréquence cardiaque, la surveillance du sommeil et le suivi de la condition physique. Il est également conçu pour résister aux fissures, à l’eau et à la poussière. De plus, la montre est compatible avec tous les appareils Apple.

Les clients peuvent choisir entre les options de couleur minuit et rouge pour bénéficier du prix réduit sur Amazon.

En plus de l'offre Apple Watch Series 8, Amazon propose également des réductions sur d'autres produits Apple. Cela inclut les Apple AirPods Pro (2e génération) au prix de 219 $, l'Apple iPad (9e génération) disponible pour 399 $, l'ordinateur portable Apple MacBook Air 2020 au prix de 849 $ et l'Apple Pencil (2e génération) pour 89 $.

Pour obtenir davantage de produits Apple à prix réduit, les clients peuvent visiter le site Web d'Amazon.

Source : MacWorld

Définitions:

– Apple Watch Series 8 : la huitième génération de la montre intelligente d'Apple, connue pour ses fonctionnalités avancées de surveillance de la santé et sa compatibilité avec les appareils Apple.

– Événement « Wonderlust » : un prochain événement de lancement de produits Apple au cours duquel de nouvelles montres intelligentes Apple, des iPhones et potentiellement des modèles d'AirPods devraient être présentés.

– Amazon : Une plateforme de vente au détail en ligne qui propose divers produits, notamment des produits électroniques grand public comme l’Apple Watch Series 8.

Remarque : les sources d'URL ont été supprimées.