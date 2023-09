Amanda Holden étourdit dans une mini-robe en cuir

Amanda Holden, la personnalité de la télévision britannique de 52 ans, a récemment fait tourner les têtes dans une mini-robe en cuir noir, prouvant que l'âge n'est qu'un chiffre en matière de mode. Malgré son apparence époustouflante, elle a révélé qu'elle buvait toujours un Aperol Spritz par jour, même lorsqu'elle tentait de se désintoxiquer.

Le choix de tenue de Holden a mis en valeur sa confiance et son style avant-gardiste. La mini-robe en cuir noir accentuait sa silhouette, lui permettant de dégager à la fois élégance et nervosité. Son choix vestimentaire a fait monter les températures et a suscité les éloges des fans et des critiques de mode.

En plus de son sens impeccable de la mode, Holden a également parlé de ses habitudes en matière de consommation d'alcool. Bien qu'elle soit consciente de sa santé et qu'elle maintienne un mode de vie équilibré, elle a admis consommer un Aperol Spritz par jour. Cette révélation a surpris beaucoup de personnes, car elle contredisait sa tentative de désintoxication.

Même si consommer quotidiennement une boisson alcoolisée peut sembler contre-productif dans le cadre d’une cure détox, il est essentiel de noter que la modération est la clé. L'Aperol Spritz, un cocktail populaire à base d'Aperol, de Prosecco et d'eau gazeuse, peut être dégusté avec modération sans faire dérailler ses objectifs de santé.

La confiance en soi, le style personnel et l'honnêteté de Holden quant à ses choix de vie sont une source d'inspiration pour beaucoup. En maintenant un équilibre entre indulgence et modération, elle encourage les autres à donner la priorité à leur bien-être tout en profitant des choses qu’ils aiment.

– Article source de Sarah Packer et Geraint Llewellyn pour Mailonline (sans URL)