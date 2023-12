La mission Psyché commence à collecter des données scientifiques

By

La mission Psyché de la NASA, lancée en octobre, a franchi une étape importante puisque ses instruments scientifiques sont désormais opérationnels et capturent les premières données. Le vaisseau spatial, également nommé Psyché, est en route pour atteindre sa cible, un astéroïde qui serait entièrement constitué de métal. Les équipes au sol ont travaillé avec diligence pour préparer le vaisseau spatial aux observations à son arrivée.

La première réalisation de la mission est connue sous le nom de « First Light », qui marque l'allumage des caméras du vaisseau spatial pour capturer des photos de son environnement. Même si ces premières images ne semblent pas exceptionnelles par rapport à celles prises par le télescope spatial James Webb, elles marquent le début d’une mission passionnante.

En plus de prendre des photos, Psyché a également activé et commencé les étalonnages de deux instruments critiques : le magnétomètre et le spectromètre à rayons gamma (GRS). Le GRS analysera la composition de la surface de l'astéroïde, fournissant ainsi un aperçu de sa composition. Pendant ce temps, le magnétomètre étudiera les champs magnétiques potentiels générés par l’astéroïde. Ensemble, ces instruments aideront à déterminer si Psyché était un planétésimal raté.

De plus, Psyché a établi un record avec ses moteurs à propulsion électrique. Le 8 novembre, deux des quatre propulseurs à effet Hall de Psyché ont été mis en marche, ce qui en fait les premiers à être utilisés dans l'espace lointain. Contrairement aux propulseurs chimiques traditionnels, ces propulseurs utilisent des particules chargées et produisent des poussées faibles mais constantes, ce qui entraîne une efficacité accrue au fil du temps.

Le démonstrateur technologique Deep Space Optical Communications (DSOC) accompagne Psyché dans sa mission. Le DSOC teste la communication avec la Terre en utilisant des lasers plutôt que des ondes radio. Cette approche innovante permet de transmettre des ensembles de données plus importants, bien qu'il y ait encore un délai d'environ 20 minutes pour que les lasers atteignent la Terre depuis l'orbite désignée de Psyché.

Dans l’ensemble, la mission Psyché marque une étape importante dans l’exploration des astéroïdes et met en valeur les progrès de la technologie spatiale. Cela ouvre la voie à de futures missions qui pourraient en révéler davantage sur les mystères de notre système solaire.

En savoir plus dans l'histoire Web : La mission Psyché commence à collecter des données scientifiques