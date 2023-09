Cyberpunk 2077 Phantom Liberty : un guide des nouvelles armes

By

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty est une extension qui introduit de nouvelles armes que les joueurs peuvent utiliser. L'extension offre non seulement une nouvelle histoire, mais inclut également de nouvelles compétences, environnements, véhicules et quêtes. L'un des ajouts les plus excitants au jeu est l'arsenal de nouvelles armes.

Equiper V d’armes à feu puissantes et d’armes de mêlée est l’un des aspects les plus agréables de Cyberpunk. Il permet aux joueurs, en particulier à ceux possédant les meilleures versions de Cyberpunk 2077, de vaincre facilement des ennemis redoutables.

Phantom Liberty introduit plusieurs nouvelles armes dans le jeu. En voici quelques uns:

Commande:

Order est un fusil de chasse à double canon avec des modifications menaçantes telles que du fil de fer barbelé et de la peinture en aérosol rouge. Il a été qualifié d’« illégal » par les forces de l’ordre locales, ce qui indique son pouvoir dévastateur.

Grincer:

Grit est un pistolet compact doté d'un chargeur étendu. Ses munitions supplémentaires sont utiles pour éliminer plusieurs adversaires. Comme Order, Grit est également considéré comme « illégal » et devrait être une arme puissante.

Directeur:

Le Warden est un SMG au design noir et jaune. Sa puissance de feu est renforcée par une batterie, permettant probablement aux joueurs de charger leurs tirs pour une puissance de pénétration plus élevée.

Balbuzard:

L'Osprey est un fusil de précision doté d'un long canon, d'un chargeur costaud et d'une lunette élégante. Il est adapté aux combats à longue distance, offrant aux joueurs précision et puissance.

Hercule:

Hercules est une arme spéciale avec des marques de brûlure et des symboles de danger, suggérant sa nature dangereuse et volatile. Il devrait avoir des capacités capables d'infliger des flammes ou des dégâts toxiques aux ennemis.

Rasetsu :

Le Rasetsu est un autre fusil de précision, plus long et plus gros que l'Osprey. Cette arme est probablement capable de pénétrer des ennemis lourdement blindés. Il est produit par Tsunami Defence Systems, connu pour sa technologie de pointe.

Katana thermique :

Le Thermal Katana est une arme de mêlée avec une lame rougeoyante. Il peut fondre à travers l'armure de l'ennemi, ce qui en fait un choix redoutable pour les combats rapprochés.

Ce ne sont là que quelques-unes des armes introduites dans Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour à mesure que de nouvelles armes sont annoncées. En attendant, vous pouvez visiter notre page Cyberpunk pour les dernières nouvelles et guides.

