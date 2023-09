Specialized dévoile le tout nouveau vélo de route Roubaix SL8 Endurance

Specialized a récemment présenté la dernière version de son vélo de route d'endurance phare, le Roubaix SL8. Ce nouveau modèle est livré avec plusieurs mises à jour notables qui améliorent sa polyvalence et ses performances. Les changements les plus importants incluent un dégagement accru pour les pneus de 40 mm, des supports de garde-boue et un système Future Shock mis à jour.

Le Roubaix SL8 conserve son apparence élégante, mais la liste des mises à jour va au-delà de l'esthétique. L'ajout de supports supplémentaires sur le tube supérieur et le tube diagonal permet de fixer un bidon et une sacoche pour tube supérieur, augmentant ainsi les options de rangement du vélo. Cependant, le point fort du Roubaix SL8 reste la célèbre technologie Future Shock, qui offre une douceur et un contrôle exceptionnels sur différents terrains.

La dernière itération, connue sous le nom de Future Shock 3.0, offre un débattement de 20 mm pour absorber les impacts et assurer une conduite plus fluide. Specialized affirme que ce système réduit les impacts de 53 pour cent par rapport à ses concurrents. Ils ont apporté des améliorations pour améliorer la durabilité, la facilité d’entretien et la possibilité de réglage du Future Shock. Avec une gaine en caoutchouc plus épaisse et des joints mis à jour, le système est mieux protégé contre l'eau et les contaminants. La nouvelle conception de l'amortisseur permet un accès facile au ressort d'appoint, facilitant les changements pour s'adapter aux différentes préférences de conduite. En termes de réglage, les pilotes peuvent désormais ajuster la réponse du système aux bosses à l'aide de rondelles de précharge.

Specialized propose trois configurations du Future Shock 3.0. Les modèles S-Works et Pro haut de gamme sont équipés du Future Shock 3.3 à amortissement hydraulique, réglable en déplacement. Les modèles Expert et Comp sont équipés du Future Shock 3.2, qui est également amorti hydrauliquement mais manque de possibilités de réglage en déplacement. Le Future Shock 3.1 non amorti, réglable avec des ressorts et des rondelles, est disponible sur les modèles Sport 105, Sport Apex et Base.

En plus des mises à jour Future Shock, le Roubaix SL8 intègre la technologie AfterShock. La tige de selle Pavé en forme de D du vélo avec conception Dropped Clamp permet une plus grande flexibilité et une plus grande souplesse, offrant 18 mm de confort à un angle de 45 degrés sur la selle. Le cadre connaît également des améliorations, avec un dégagement des pneus plus large allant jusqu'à 40 mm, ce qui rend le vélo plus performant dans des conditions difficiles. L'ajout de supports de garde-boue et de points de montage supplémentaires sur le tube supérieur et le tube diagonal augmente la polyvalence du vélo pour le bikepacking et les longs trajets.

De plus, la nouvelle conception du cadre améliore l'aérodynamisme, rendant le vélo plus rapide de 17.7 secondes sur un trajet de 100 km. L'utilisation de techniques avancées de superposition réduit le poids du cadre de 50 grammes par rapport aux versions précédentes. Le S-Works Roubaix complet pèse 7.3 kg, tandis que les modèles Pro, Expert, Comp, Sport et Base vont de 8.1 kg à 9.46 kg.

Le Roubaix SL8 conserve sa géométrie, qui a fait ses preuves en offrant une position de conduite confortable et efficace pour les sorties d'endurance. Avec ses mises à jour impressionnantes, le Roubaix SL8 vise à offrir une combinaison inégalée de douceur, de vitesse et de contrôle pour répondre aux attentes élevées des cyclistes à la recherche d'un vélo de route d'endurance de haut niveau.

