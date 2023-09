Sonatrach lance une plateforme numérique anti-corruption pour lutter contre la corruption

Sonatrach, la société énergétique nationale algérienne, a annoncé le lancement de sa plateforme de reporting numérique, Sonatrach Anti-corruption Compliance : SPEAKUP, dans le but de lutter contre la corruption et les pots-de-vin. La plateforme a été développée avec des normes et des outils sécurisés pour garantir la confidentialité et la sécurité des personnes signalant des activités illégales.

A travers cette plateforme, Sonatrach vise à encourager les salariés, partenaires, clients et autres parties prenantes à signaler les actes illégaux ou illicites graves qui violent la politique anti-corruption et le code de conduite de l'entreprise. En facilitant une information honnête, Sonatrach vise à renforcer sa lutte contre la corruption et à instaurer une culture de transparence et d'intégrité au sein de l'entreprise.

En tant que l’une des plus grandes sociétés énergétiques au monde, Sonatrach a été confrontée à plusieurs scandales de corruption au cours des deux dernières décennies impliquant des responsables de l’entreprise et des entités étrangères. L'entreprise a notamment été impliquée dans une affaire de corruption avec deux sociétés italiennes, Eni et Saipem, concernant des projets énergétiques et d'ingénierie.

La justice algérienne enquête actuellement sur l'acquisition par Sonatrach de la raffinerie de pétrole d'Augusta, en Sicile, en 2018. Cette enquête a conduit à l'expulsion des Émirats arabes unis de l'ancien PDG de l'entreprise, Abdelmoumen Ould Kaddour, en 2021.

L'initiative de Sonatrach de lancer une plateforme numérique anti-corruption constitue une avancée significative dans la lutte contre la corruption et les pots-de-vin au sein de l'entreprise. En fournissant une plateforme sécurisée de reporting, Sonatrach vise à créer un environnement de travail plus responsable et plus éthique.

Cette décision intervient alors que de nombreuses entreprises dans le monde reconnaissent l'importance des mesures anti-corruption et mettent en œuvre de solides programmes de conformité. Encourager les employés et les parties prenantes à dénoncer la corruption est essentiel pour prévenir et combattre les pratiques de corruption.

