Premières offres Apple Black Friday : à quoi s’attendre et où les trouver

La période des Fêtes approche à grands pas et il est donc temps de commencer à penser à vos achats des Fêtes. Pour les passionnés de technologie et les fans d’Apple, le Black Friday est le moment idéal pour profiter de bonnes affaires sur les produits Apple. Alors que les ventes officielles du Black Friday sont encore dans quelques semaines, les premières offres Apple Black Friday commencent déjà à arriver.

En ce qui concerne les offres du Black Friday, les gadgets technologiques constituent toujours une catégorie populaire, et les appareils Apple ne font pas exception. Bien qu'Apple propose rarement des réductions sur ses propres produits, il existe de nombreuses offres à trouver si vous savez où chercher. Des montres Apple aux AirPods, MacBook et bien plus encore, vous pouvez économiser rapidement sur les gadgets pour toutes les personnes figurant sur votre liste.

Selon John Thompson, rédacteur en chef de Men's Health Gear and Commerce, certains des produits à surveiller cette période des fêtes incluent les AirPods Pro (2e génération), l'Apple Watch Series 8, les AirPods Max et l'Apple Watch Ultra. Ces produits sont sur le marché depuis plus d'un an maintenant, et avec les nouvelles versions d'Apple à l'horizon, il pourrait y avoir des réductions surprises.

En ce qui concerne les montres intelligentes, les options d'Apple s'intègrent parfaitement à votre écosystème iOS. La dernière nouveauté de la marque, l'Apple Watch Series 8, est dotée d'une gamme de fonctionnalités de santé et de remise en forme. Si vous recherchez une option plus économique, l'Apple Watch SE (1re et 2e génération) offre des fonctionnalités similaires à un prix inférieur.

En ce qui concerne les écouteurs sans fil, les AirPod d’Apple sont un choix populaire. Les AirPods Pro et AirPods Max offrent une qualité audio haut de gamme, tandis que les AirPods standard (2e génération) sont une option plus abordable. Si vous recherchez une paire d'écouteurs pour la salle de sport ou les déplacements domicile-travail, il existe un modèle AirPod adapté à vos besoins.

Les iPad d'Apple méritent également d'être pris en compte lors des soldes du Black Friday. L'iPad Air et l'iPad Mini sont des options adaptées aux déplacements domicile-travail et aux voyages qui offrent portabilité et commodité. L'iPad (9e génération) est une option plus économique qui offre toujours toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin dans une tablette.

Si vous êtes à la recherche d'un nouvel ordinateur portable, la gamme MacBook d'Apple offre une gamme d'options. Le MacBook Air récemment sorti et le MacBook Air 2020 sont actuellement à leurs prix les plus bas jamais vus. Bien que les offres MacBook Pro ne soient pas aussi impressionnantes pour le moment, il est possible que nous constations de meilleures remises à l'approche du Black Friday.

N'oubliez pas les accessoires Apple ! Associer vos appareils Apple avec les bons accessoires peut améliorer leurs fonctionnalités. Pensez à vous procurer un nouveau chargeur de téléphone ou un câble MagSafe, qui sont toujours utiles. Les AirTags sont également un excellent accessoire pour ceux qui égarent fréquemment leurs affaires. Si vous préférez quelque chose avec une touche de couleur, Beats Fit Pro propose une gamme d'options comparables aux écouteurs d'Apple.

Quant à savoir si Apple organisera sa propre vente Black Friday, cela reste incertain. Dans le passé, la marque proposait uniquement des réductions sur les cartes cadeaux. Cependant, il vaut toujours la peine de garder un œil sur les annonces d'Apple.

Lorsqu'il s'agit de trouver les meilleures offres Apple, il est important de magasiner. Même si Apple lui-même n'offre pas de réductions sur ses produits, d'autres détaillants le font souvent. Gardez un œil sur les détaillants en ligne, les grands magasins et les magasins axés sur la technologie pour trouver les meilleures offres.

Le Black Friday est le moment idéal pour conclure des offres incroyables sur les appareils Apple. Que vous soyez à la recherche d'une nouvelle montre intelligente, d'écouteurs sans fil, d'une tablette ou d'un ordinateur portable, il existe de nombreuses offres anticipées dont vous pourrez profiter. Commencez dès maintenant à planifier vos achats des Fêtes et soyez prêt à profiter des meilleures offres lorsque les ventes officielles du Black Friday arriveront.

