Créer des voix d'IA réalistes : les possibilités et les questions qu'elles soulèvent

Dans un monde où les voix de l’IA sont de plus en plus courantes, il est important de considérer les implications et les ramifications potentielles. Des assistants virtuels comme Alexa et Siri aux voix entendues sur des applications comme TikTok, les systèmes d’IA sont capables de produire des discours réalistes dans différentes langues et voix. Récemment, dans une mini-série en trois parties sur l'IA, David Pierce, éditeur respecté et co-animateur de The Vergecast, a expérimenté la formation de robots IA pour reproduire sa voix.

Le processus impliquait la formation des robots IA à l'aide de scripts, d'audio existant des épisodes précédents de Vergecast ou d'une combinaison des deux. L’objectif était de déterminer dans quelle mesure et dans quelle mesure une copie IA passable de sa voix pouvait être créée. Les résultats ont été étonnants, avec quatre outils différents présentant différents degrés de réussite dans la reproduction de la voix de David.

Même si aucune des voix de l’IA ne devrait remplacer David, il est évident qu’elles s’améliorent rapidement. Cela soulève d’importantes questions sur les implications potentielles d’une telle technologie. Quelles responsabilités les créateurs ont-ils lorsqu’ils utilisent l’IA pour reproduire leur voix ? Comment les individus font-ils face aux défis éthiques et juridiques découlant de l’utilisation des voix générées par l’IA ?

L'essor de la musique IA, où les voix des artistes sont utilisées pour former des modèles capables de créer des chansons convaincantes avec la voix de n'importe qui, présente un dilemme similaire. Ces avancées ont le potentiel de déclencher une décennie de procès et de débats éthiques concernant la propriété et le consentement. Il est crucial de réfléchir à la manière dont ces outils doivent être utilisés et à la manière dont leur impact doit être discuté.

Même si les possibilités offertes par les voix de l’IA sont vastes et en voie de démocratisation, il existe un besoin urgent de s’attaquer aux deepfakes et aux problèmes potentiels qu’ils peuvent créer. L’amélioration rapide de la technologie de l’IA exige que ces discussions aient lieu le plus tôt possible. Le développement et l’utilisation de voix réalistes d’IA sont là pour rester, et il est crucial de naviguer sur ce nouveau terrain de manière responsable et éthique.

Définitions:

– Voix d'IA : voix générées artificiellement et créées à l'aide de modèles d'IA entraînés sur la parole humaine.

– Deepfakes : média synthétique qui combine et superpose des images et des vidéos existantes sur des images ou des vidéos sources, souvent dans une intention malveillante.

Sources:

– David Pierce, « J’ai créé un bot qui me ressemble presque exactement. C'était plus facile et mieux que ce à quoi je m'attendais. Est-ce cool ou terrifiant ? », The Verge