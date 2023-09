L'application IA de Character.ai constate un engagement croissant des utilisateurs

By

Character.ai, le développeur d'applications d'IA qui permet aux utilisateurs de créer leurs propres personnages d'IA, constate une augmentation de l'engagement des utilisateurs sur ses applications mobiles. Une analyse récente de la société d'information sur le marché Similarweb a révélé que les applications iOS et Android pour Character.ai comptent désormais 4.2 millions d'utilisateurs actifs par mois aux États-Unis, contre les applications mobiles de ChatGPT, qui comptent près de 6 millions d'utilisateurs actifs par mois aux États-Unis.

Character.ai a connu une croissance notable depuis son lancement en mai 2023, dépassant les 1.7 million d'installations au cours de sa première semaine. La fidélisation des utilisateurs est un défi pour la plupart des applications mobiles, avec un taux de rétention moyen sur 30 jours de 3 à 4 % et des taux de désinstallation dépassant 40 % après 30 jours. Character.ai a réussi à fidéliser les premiers utilisateurs et à augmenter son utilisation au fil des mois depuis ses débuts.

Cependant, ChatGPT conserve toujours une avance sur Character.ai sur le Web, principalement parce que de nombreux utilisateurs préfèrent créer et interagir avec leurs chatbots IA sur des appareils mobiles plutôt que via un site Web. À l’échelle mondiale, les données Android montrent que ChatGPT compte un nombre mensuel d’utilisateurs actifs sur mobile nettement plus élevé que Character.ai.

Un domaine dans lequel Character.ai se démarque est la démographie de ses utilisateurs plus jeunes. Environ 60 % de son audience Web est composée de personnes âgées de 18 à 24 ans, ce qui est resté constant au cours de l'été, tandis que le trafic du site Web vers ChatGPT a diminué. D’autres fournisseurs d’IA affichent également une adoption plus faible parmi les groupes d’âge plus jeunes.

Les données de Similarweb montrent que ChatGPT a constaté une baisse des visites de sites Web dans le monde pendant trois mois consécutifs. Cependant, la récente reprise de l’année scolaire a entraîné un rebond des visites sur le site ChatGPT, signalant un revirement. Character.ai, en revanche, a vu le trafic de son site Web baisser au cours de l'été, mais l'a compensé par l'adoption de ses applications mobiles.

Character.ai a le potentiel d'élargir davantage sa base d'utilisateurs, soutenu par son financement substantiel de série A de 150 millions de dollars et une valorisation d'un milliard de dollars. Les fondateurs de la startup, Noam Shazeer et Daniel De Freitas, possèdent une vaste expérience dans le domaine de l'IA et ont construit une plateforme puissante qui améliore continuellement son produit.

Bien que le succès de Character.ai et l'engagement croissant des utilisateurs soient encourageants, il reste à voir s'il maintiendra sa popularité auprès des jeunes utilisateurs ou s'il disparaîtra comme une autre tendance de l'IA.

Sources : Web similaire