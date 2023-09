Character.ai gagne du terrain sur ChatGPT dans l'utilisation des applications mobiles

Character.ai, le créateur d'applications d'IA qui permet aux utilisateurs de concevoir leurs propres personnages d'IA, connaît une croissance significative de l'utilisation des applications mobiles. Selon une analyse récente de la société d'information sur le marché Similarweb, les applications iOS et Android pour Character.ai comptent désormais 4.2 millions d'utilisateurs actifs mensuels aux États-Unis, contre près de 6 millions d'utilisateurs actifs mensuels pour ChatGPT aux États-Unis.

Bien que la croissance de Character.ai soit remarquable, ChatGPT maintient toujours une plus grande présence sur le Web, ce qui peut être dû à la préférence des utilisateurs de Character.ai de créer et d'interagir avec des chatbots IA sur leurs appareils mobiles plutôt que via un site Web. À l'échelle mondiale, ChatGPT surpasse également Character.ai en termes d'utilisation mobile, avec 22.5 millions d'utilisateurs actifs mensuels pour ChatGPT, contre 5.27 millions pour Character.ai.

Un aspect intéressant est que Character.ai attire une population beaucoup plus jeune que d’autres applications d’IA, y compris ChatGPT. Près de 60 % de l'audience Web de Character.ai provient de la tranche d'âge de 18 à 24 ans, ce qui est resté constant même si le trafic Web de ChatGPT a diminué. En juillet, les 18-24 ans ne représentaient que 27 % du trafic Web de ChatGPT.

L’analyse a également révélé que d’autres fournisseurs d’IA ont des taux d’adoption plus faibles parmi les groupes d’âge plus jeunes. Perplexity.ai, Midjourney, Anthropic et Google's Bard ont des pourcentages beaucoup plus faibles (allant de 18.46 % à 25.3 %) de la population âgée de 18 à 24 ans, par rapport aux 60 % de Character.ai.

ChatGPT a constaté une baisse des visites de sites Web dans le monde au cours des trois derniers mois, mais les données de Similarweb montrent des signes d'amélioration avec la reprise de l'année scolaire. Character.ai, en revanche, a maintenu son utilisation au cours de l'été en raison de sa concentration sur le divertissement plutôt que d'être uniquement une aide aux devoirs ou un assistant de recherche.

Character.ai a un fort potentiel de croissance de la base d'utilisateurs suite à son impressionnant financement de série A de 150 millions de dollars, ce qui porte la startup à 1 milliard de dollars. L'application se démarque parmi les autres générateurs de personnages d'IA, avec ses fondateurs Noam Shazeer et Daniel De Freitas, qui étaient auparavant experts en IA chez Google.

Bien que l'adoption future de Character.ai reste incertaine, les fondateurs de l'application ont été reconnus comme des pionniers dans le domaine de l'IA, et la startup dispose d'une marge d'amélioration continue à mesure que de plus en plus d'utilisateurs créent et interagissent avec ses personnages.

