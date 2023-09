AGC, l'un des principaux fabricants mondiaux de verre, de produits chimiques et de matériaux de haute technologie, a annoncé que son verre de contrôle de la lumière Digital CurtainTM a été adopté pour le modèle Century de Toyota, dont le lancement est prévu en 2023. C'est la première fois que le contrôle de la lumière le verre a été utilisé dans les sections de portières de voiture. L'adoption du Digital CurtainTM sur les sièges arrière du modèle Century permet un contrôle instantané de la transmission de la lumière et de la visibilité, améliorant ainsi l'espace et le confort de l'intérieur de la cabine.

Digital CurtainTM est un type de verre de contrôle de la lumière qui réduit la chaleur et l'éblouissement de la lumière du soleil tout en offrant une intimité à l'état atténué et un sentiment d'ouverture à l'état clair. Contrairement aux précédents verres de contrôle de la lumière utilisés comme fenêtres fixes, Digital CurtainTM offre à la fois une durabilité chimique et une durabilité mécanique, ce qui le rend adapté à une exposition à long terme à diverses conditions météorologiques. De plus, le design de la vitre, avec son design en céramique noire fine et soignée, complète le prestige du modèle Century.

La mise en œuvre du Digital CurtainTM élimine le besoin de stores et crée un espace arrière plus grand, plus avancé et plus confortable, tout en garantissant une intimité accrue. Alors que l'industrie automobile exige des solutions verrières plus sophistiquées et plus diversifiées, le groupe AGC vise à contribuer à la réalisation d'une nouvelle société de mobilité en fournissant des matériaux et des solutions optimaux.

Le verre de contrôle de la lumière Digital CurtainTM est constitué de verre feuilleté avec un film spécial pris en sandwich entre deux feuilles de verre. Ce film contient un matériau spécial qui réduit les rayons UV d'environ 99 % en mode atténué et transmissif. La distribution et l'orientation du matériau spécial à l'intérieur du film peuvent être contrôlées par tension, permettant une commutation instantanée entre le mode atténué et le mode transmissif.

En mode atténué, le matériau spécial est disposé de manière aléatoire, diffusant la lumière et rendant le verre opaque pour réduire l'éblouissement, la chaleur et garantir l'intimité. En mode transmissif, lorsqu'une tension est appliquée au film, le matériau spécial s'aligne dans la même direction, permettant à la lumière de traverser le verre et de le rendre transparent.

Dans l'ensemble, l'adoption du verre de contrôle de la lumière Digital CurtainTM d'AGC dans le modèle Century de Toyota représente une percée dans la technologie du verre automobile, offrant une expérience intérieure plus confortable et plus polyvalente aux passagers en termes de contrôle de la lumière, de visibilité et d'intimité.

Source : AGC (aucune URL fournie)