La littérature africaine à l’ère numérique explore de nouveaux publics et de nouveaux thèmes

La première étude de livre sur la littérature numérique en Afrique, « La littérature africaine à l’ère numérique : classe et politique sexuelle dans les nouvelles écritures du Kenya et du Nigeria », suscite une attention universitaire significative. Écrit par Shola Adenekan, ancienne journaliste et professeur agrégé d'études africaines, le livre examine le rôle d'Internet et des nouveaux médias dans la formation de nouveaux publics pour la littérature africaine.

L'inspiration d'Adenekan pour écrire ce livre est venue de ses propres expériences avec Internet et des liens qu'il a établis avec des écrivains et des penseurs via des listes de diffusion de courrier électronique et des plateformes de médias sociaux. Il a remarqué une tendance croissante à la publication de littérature africaine en ligne, sur des plateformes telles que des blogs, des sites Web et, plus tard, sur des plateformes de médias sociaux comme MySpace, Facebook et Tumblr.

Le paysage numérique a fourni un espace plus organique à ces voix émergentes, dans la mesure où leur public principal est devenu le public numérique africain plutôt que les éditeurs traditionnels. De nombreux écrivains et penseurs étaient des femmes et des Africains queer dont les œuvres n’étaient pas jugées dignes par les éditeurs traditionnels. Des plateformes comme le blog de Sokari Ekine et des réseaux culturels et littéraires ont fourni des espaces aux écrivains queer du Kenya, de Somalie et d'Afrique du Sud pour se connecter et partager leur travail.

Internet a eu un impact significatif sur la littérature kenyane et nigériane. Par exemple, les premiers ouvrages de la romancière nigériane Chimamanda Ngozi Adichie ont été publiés pour la première fois en ligne, tandis que le livre non-fictionnel de l'écrivain kenyan Billy Kahora est né d'un article publié sur un blog aujourd'hui disparu. Les magazines numériques africains comme African Writers, African Writing et Kwani ont également joué un rôle crucial en fournissant aujourd’hui des plateformes à de nombreux écrivains africains établis.

L’activisme queer a trouvé sa place dans l’espace numérique. De nombreux écrivains queer, confrontés à l'homophobie, ont émigré vers l'Europe et l'Amérique mais ont continué à lutter contre la discrimination. La plateforme en ligne leur a permis d’articuler leurs expériences et de mettre en valeur la richesse de la vie queer africaine. Les œuvres d’écrivains queer tels que Keguro Macharia, Sokari Ekine, Shailja Patel, Unoma Azuah et Romeo Oriogun constituent un point de départ pour comprendre et théoriser l’Afrique numérique, mettant en lumière l’intersection de l’homosexualité, de la politique et des droits civiques.

La classe joue également un rôle dans le paysage littéraire numérique. Alors que des millions d’Africains d’horizons divers utilisent Internet, bon nombre des pionniers des communautés littéraires numériques sont issus d’une solide classe moyenne. Ces écrivains ont souvent le privilège d’être des ambassadeurs culturels du continent et peuvent aborder dans leur travail des sujets tabous comme la sexualité.

Adenekan espère que son livre inspirera d’autres personnes à explorer la vie numérique et queer africaine dans leurs écrits. Il souligne l'importance d'étudier la vie quotidienne de l'Afrique, en allant au-delà du spectaculaire et en s'intéressant aux rituels quotidiens.

En conclusion, « La littérature africaine à l’ère numérique » met en lumière le pouvoir dynamique et transformateur d’Internet dans la formation de la littérature africaine, en mettant en lumière les récits des Africains queer et les voix qui remettent en question les normes traditionnelles de l’édition.

Sources: La littérature africaine à l'ère numérique : classe et politique sexuelle dans les nouveaux écrits du Kenya et du Nigeria par Shola Adenekan.