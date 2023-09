Access Bio acquiert une participation dans CuraPatients pour se développer dans le secteur américain de la santé numérique

By

Access Bio, une société basée aux États-Unis qui se concentre sur le développement de kits de diagnostic de nouvelle génération, a obtenu une nouvelle participation au capital de CuraPatients, une société californienne spécialisée dans la santé numérique de la population. L'acquisition vise à accélérer l'entrée d'Access Bio dans le secteur de la santé numérique aux États-Unis.

CuraPatients est connu pour sa solution SaaS (Software-as-a-Service) basée sur l'intelligence artificielle, certifiée par le Programme fédéral de gestion des risques et des autorisations (FedRAMP). Cette certification garantit que CuraPatients adhère à une approche standardisée en matière d'évaluation de la sécurité, de certification et de surveillance continue des produits et services cloud. Il permet à l'entreprise d'accéder aux informations sur les patients provenant de toutes les agences du gouvernement fédéral américain, offrant ainsi un avantage concurrentiel dans le domaine des services de santé numériques du secteur public américain.

En plus de son logiciel basé sur l'IA, CuraPatients propose également des services de gestion des rendez-vous pour la vaccination et les maladies chroniques aux principales chaînes de pharmacies aux États-Unis. Cela permet au secteur privé de tirer parti du réseau commercial de CuraPatients.

Access Bio, avec sa large gamme de produits de diagnostic, vise à maximiser les synergies grâce à la collaboration avec CuraPatients. La société prévoit d'utiliser l'application de réservation de CuraPatients comme nouveau canal de distribution pour vendre et fournir ses kits de diagnostic. En outre, Access Bio a l'intention de travailler avec CuraPatients pour développer à l'avenir une plateforme de solutions intégrées pour la prévention, le diagnostic, la prescription et le traitement.

« La technologie de sécurité avancée, la plateforme de services de santé numérique et le réseau d'affaires de CuraPatients aux États-Unis constitueront une base solide pour notre expansion dans le secteur des soins de santé numériques », a déclaré un responsable d'Access Bio. « Grâce à des partenariats stratégiques avec diverses entreprises, nous continuerons d'accélérer notre présence dans le secteur de la santé numérique. »

