Accenture acquiert Nautilus Consulting pour améliorer les solutions numériques de soins de santé

Accenture, une société mondiale de services professionnels, a annoncé l'acquisition de Nautilus Consulting, un cabinet de conseil en soins de santé numérique de premier plan basé au Royaume-Uni. Nautilus Consulting est bien connu pour son expertise dans les solutions de dossiers électroniques des patients (DPE). Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués. Cette acquisition marque une étape importante pour Accenture dans l'expansion de ses capacités dans le secteur de la santé.

Nautilus Consulting, dont le siège est à Londres, est spécialisé dans les services de conseil stratégique et opérationnel spécifiquement adaptés au secteur de la santé numérique. L'équipe de la société, composée d'experts du National Health Service (NHS) et du secteur privé, se consacre à l'amélioration de l'expérience des patients et à l'amélioration des résultats en matière de santé. En intégrant Nautilus Consulting à son équipe Health Strategy & Consulting, Accenture vise à renforcer ses capacités de transformation numérique, de mise en œuvre et d'optimisation au Royaume-Uni et dans le monde.

L'un des principaux avantages de cette acquisition est l'avantage stratégique qu'elle procure à Accenture dans sa relation avec Oracle Health. La vaste expérience de Nautilus Consulting dans l'achat et la mise en œuvre de la plateforme Millennium d'Oracle Health améliorera la capacité d'Accenture à proposer des solutions complètes de transformation numérique à grande échelle. Cette intégration comblera le fossé entre les utilisateurs cliniques et les fournisseurs de solutions informatiques, ce qui entraînera une amélioration de l'expérience des patients, des résultats de santé et de l'efficacité opérationnelle.

Ashish Goel, directeur général principal du secteur de la santé d'Accenture dans la région EMEA, s'est dit enthousiasmé par cette acquisition, déclarant que Nautilus dispose des talents, des capacités numériques et des connaissances stratégiques nécessaires pour susciter un changement positif dans les services de santé. Goel estime que la combinaison de l'expertise des deux sociétés accélérera la transformation numérique et fera à terme d'Accenture un partenaire de premier plan dans la transformation des soins de santé.

Simon Evans, directeur général de Nautilus Consulting, a fait écho aux sentiments de Goel, soulignant l'engagement de Nautilus à maximiser la valeur des investissements numériques dans les soins de santé. Evans estime qu'unir leurs forces avec Accenture leur permettra d'avoir un impact encore plus important sur l'écosystème de la santé, en particulier à une époque de coûts croissants et de défis en matière de ressources.

Cette acquisition démontre l'engagement d'Accenture à améliorer ses solutions numériques de santé et son engagement à améliorer l'accès, l'expérience et les résultats des services de santé. En tirant parti de l'expertise de Nautilus Consulting, Accenture vise à devenir un partenaire de confiance et un leader dans la transformation des soins de santé.

Sources:

– Accenture acquiert Nautilus Consulting pour améliorer les solutions numériques de santé

– CanalE2E