L’Association des Bureaux de Change du Nigéria lance un appel pour l’autonomie numérique

L'Association des opérateurs de bureaux de change du Nigéria (ABCON) a appelé la Banque centrale du Nigéria (CBN) à accorder aux bureaux de change (BDC) une autonomie numérique pour parvenir à une convergence des taux de change. Le président d'ABCON, le Dr Aminu Gwadabe, a publié un rapport exhortant la banque faîtière à fournir une approbation de non-objection aux BDC pour une transition complète vers les opérations numériques.

Accorder l’autonomie numérique aux BDC devrait entraîner une convergence des taux de change, minimiser la volatilité des marchés et stimuler la croissance économique. ABCON a fait ses preuves en matière de convergence des taux dans le passé, notamment en 2006, 2009 et de 2018 à 2020, avant le déclenchement de la pandémie de Covid-19.

Selon le Dr Gwadabe, permettre aux opérateurs une autonomie numérique faciliterait la découverte réelle des taux du marché, permettrait la mise en œuvre des politiques de taux de change harmonisées du gouvernement fédéral et soutiendrait une surveillance efficace des transactions de la BDC pour assurer leur conformité aux exigences légales et réglementaires.

ABCON a été proactif dans l'adoption de la technologie et a réalisé des investissements importants dans la recherche informatique, le développement et la mise en œuvre de diverses solutions numériques depuis 2016. Les opérateurs de BDC disposent désormais de systèmes de surveillance des transactions, équipés d'installations informatiques et de connexions Internet. Ils enregistrent leurs transactions sur Amazon Web Service (AWS) en ligne en temps réel et extraient des rapports quotidiens pour la soumission des retours. De plus, les opérateurs se sont intégrés aux plateformes de vérification du système de règlement interbancaire du Nigeria (NIBSS) et du numéro de vérification bancaire (BVN).

Ces réformes numériques améliorent non seulement l’efficacité opérationnelle, mais contribuent également au développement et à la modernisation global du secteur BDC. La demande d'autonomie numérique d'ABCON s'aligne sur les réformes prévues par le CBN pour les BDC, soulignant la nécessité de se conformer aux progrès technologiques.

