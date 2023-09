Abbott va acquérir Bigfoot Biomedical, élargissant ainsi l'innovation dans les soins du diabète

Abbott, l'un des principaux fabricants de dispositifs médicaux, a annoncé son intention d'acquérir Bigfoot Biomedical, une société spécialisée dans la technologie des soins du diabète. L'acquisition intervient après des années de collaboration entre les deux sociétés et vise à accélérer encore l'innovation dans le domaine de la gestion du diabète.

Bigfoot Biomedical, fondée en 2014, propose un capuchon de stylo à insuline « intelligent » qui collecte les données du glucomètre continu (CGM) d'un utilisateur pour l'aider à calculer la bonne dose d'insuline. Le système de gestion de l'insuline de la société, appelé Bigfoot Unity, transforme les données sur le diabète en recommandations posologiques claires affichées sur le capuchon du stylo à insuline. Ce système est conçu pour être associé au CGM FreeStyle Libre 2 d'Abbott, offrant aux utilisateurs une gestion personnalisée et précise de l'insuline.

La collaboration entre Bigfoot et Abbott a débuté en 2017, avec l'intégration du système CGM FreeStyle Libre et du système Bigfoot Unity qui a reçu l'autorisation de la FDA en 2021. L'acquisition de Bigfoot par Abbott permettra davantage d'innovation et une plus grande disponibilité du système Bigfoot Unity pour patients diabétiques.

Le FreeStyle Libre CGM d'Abbott est largement utilisé et connu pour son prix abordable. En acquérant Bigfoot Biomedical, Abbott vise à étendre sa présence dans les soins du diabète et à développer des solutions connectées qui facilitent la vie avec le diabète. L'acquisition réunira deux leaders dans différents domaines des soins du diabète, de la CGM et de l'assistance au dosage de l'insuline, pour créer des outils de gestion du diabète plus personnalisés et plus précis.

L'acquisition prévue a été considérée comme une prochaine étape logique pour les deux sociétés. Bigfoot bénéficiera de la taille et des ressources d'Abbott pour atteindre davantage de patients diabétiques, tandis qu'Abbott étendra les capacités de son appareil FreeStyle Libre et fournira aux patients des informations exploitables.

L'accord devrait être conclu au troisième trimestre de cette année, stimulant ainsi l'innovation dans le domaine des soins du diabète.

