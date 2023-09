L'Atlanta Journal-Constitution accueille Imani Dennis et Abbey Edmonson dans son équipe numérique

L'Atlanta Journal-Constitution (AJC) est ravi d'annoncer l'ajout d'Imani Dennis et Abbey Edmonson à son équipe numérique. En tant que spécialistes du contenu des médias sociaux, Dennis et Edmonson seront responsables de la programmation des plateformes sociales de la salle de rédaction, notamment Facebook, Twitter et Instagram. Ils collaboreront pour mettre en valeur le journalisme de premier ordre de l'AJC et créer du contenu numérique engageant.

Imani Dennis a été une contribution précieuse à l'AJC en tant que pigiste et rejoindra désormais l'équipe à temps plein. Avant de rejoindre le journal, elle a travaillé comme stagiaire numérique à l'automne 2020, acquérant de l'expérience dans la gestion des médias sociaux, l'édition de pages d'accueil de sites Web et la création de newsletters. Dennis a également joué un rôle crucial dans la couverture de l’élection présidentielle historique de 2020. Son dévouement et son travail impressionnant ont été récompensés par des prix tels que la 2e place du meilleur long métrage de divertissement aux GSPA 2020 Better Newspaper Honors Awards.

Abbey Edmonson, titulaire d'une maîtrise en beaux-arts en écriture du Savannah College of Art and Design, apporte ses talents créatifs à l'équipe des médias sociaux de l'AJC. Elle a auparavant travaillé comme assistante éditoriale pour Invitation Magazines et a été directrice créative d'Atlanta Legacy Trail. Les intérêts d'Edmonson s'étendent au-delà de l'écriture ; elle consacre également son temps libre à illustrer des dessins animés et des portraits.

L'Atlanta Journal-Constitution est un média de premier plan dans le Sud-Est qui se concentre sur les questions locales, couvrant les gouvernements étatiques et locaux, l'économie, le divertissement et les sports. Son équipe dévouée de journalistes s'efforce de découvrir la vérité, de protéger le droit du public à l'information et de tenir les dirigeants communautaires responsables de leurs actes. Avec une riche histoire remontant à la fondation de la Constitution d'Atlanta en 1868 et du Journal d'Atlanta en 1883, l'AJC s'est imposée comme une source fiable de journalisme crédible et approfondi.

Source : The Atlanta Journal-Constitution