Vivez la nostalgie avec des tasses à œufs de Pâques vintage

Si vous avez grandi en Irlande et célébré Pâques, vous connaissez probablement les tasses qui accompagnaient vos œufs en chocolat. Ces mugs, souvent accompagnés d'œufs Nestlé ou Cadbury, étaient de loin supérieurs aux tasses blanches basiques qui remplissent désormais nos placards pour leur commodité. Beaucoup d’entre nous conservent ces tasses nostalgiques depuis des années.

Mick, un collectionneur de tasses à œufs de Pâques fantaisie des années 90, partage ce sentiment. Il a accumulé une énorme collection au fil des ans, notamment des tasses représentant des Smarties, des Jaffa Cakes et des barres Mars. Maintenant, Mick est enfin prêt à se séparer de sa collection et à les vendre dans un Pop Cup Shop situé au Nick's Coffee à Ranelagh le 23 septembre.

Mick et sa compagne Betzy sont des vendeurs vintage expérimentés, que l'on retrouve souvent sur les marchés aux puces mensuels des Libertés. Cette fois, ils proposeront à la vente une cinquantaine de mugs, ainsi qu'une sélection de vêtements soigneusement choisis dans leur collection. Les tasses sont inutilisées et en parfait état, leur prix varie de 50 € à 15 € par pièce. Que vous soyez un collectionneur ou que vous aspiriez simplement à une touche de nostalgie dans vos placards, ces mugs sont une trouvaille idéale.

Interrogé sur ses sentiments concernant la vente de la collection, Mick a exprimé son enthousiasme et son désir de trouver de nouveaux foyers pour ses tasses bien-aimées. Il pense que tout le monde a une barre de chocolat préférée, alors pourquoi ne pas avoir une tasse assortie ? De plus, Mick n'a pas pu s'empêcher de commenter la baisse de qualité des tasses à œufs de Pâques ces dernières années. Il a évoqué la taille et la forme des tasses des années 90 et du début des années 2000, déclarant que les offres actuelles sont médiocres.

En effet, les mugs des années 2010 sont particulièrement décevants. Ils manquent souvent de suffisamment d'espace pour une tasse de thé pleine, et les défauts de conception, tels que le rebord renversé, non seulement nuisent à leur esthétique, mais présentent également un risque potentiel pour la santé lorsqu'ils contiennent des boissons chaudes. En comparaison, la collection de Mick témoigne du savoir-faire supérieur du passé.

Si vous souhaitez acheter l'une de ces tasses à œufs de Pâques vintage, gardez à l'esprit qu'elles doivent être lavées à la main pour garantir leur longévité. Le Pop Cup Shop du 23 septembre est le rendez-vous incontournable si vous souhaitez ajouter une touche de nostalgie à votre collection. Ne manquez pas cette opportunité de posséder un morceau de l’histoire des tasses aux œufs de Pâques.

