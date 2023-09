Un solveur Ising basé sur la physique et basé sur la technologie CMOS standard

Des chercheurs de l'Université du Minnesota ont développé un solveur Ising basé sur la physique et basé sur la technologie standard des semi-conducteurs à oxyde métallique complémentaire (CMOS). Le solveur Ising est conçu pour résoudre les problèmes d'optimisation combinatoire en identifiant efficacement la combinaison optimale de variables sous contraintes.

La clé pour résoudre ces problèmes complexes réside dans un système matériel doté d'une connectivité de nœuds tout-à-tout, qui permet de mapper directement des graphiques représentant les dimensions d'un problème sur le matériel informatique. Cependant, la création d'un matériel connecté tout-à-tout est un défi car le nombre de connexions par nœud augmente de façon exponentielle avec le nombre de nœuds couplés, ce qui entraîne une augmentation de la charge électrique et de la surcharge matérielle.

Le solveur Ising développé par les chercheurs se compose d’oscillateurs en anneau couplés et d’une architecture connectée tout-à-tout. Les oscillateurs sont étroitement couplés dans un réseau crossbar, permettant la propagation d'un signal oscillant dans les directions horizontale et verticale. En plaçant un circuit coupleur à chaque intersection, les chercheurs ont pu construire un réseau de circuits dans lequel chaque signal de nœud peut communiquer avec tous les autres signaux de nœud.

Les chercheurs ont testé leur solveur Ising en effectuant diverses opérations statistiques et en cartographiant des graphiques de différentes tailles et densités sur leur puce. Ils ont constaté que leur approche permettait de cartographier directement des graphiques problématiques comportant jusqu'à 48 nœuds, ce qui constitue une amélioration significative par rapport aux conceptions précédentes.

À l’avenir, la puce développée par les chercheurs pourrait contribuer à la création d’autres solveurs et dispositifs Ising capables de résoudre efficacement les problèmes d’optimisation combinatoire. Cependant, il reste encore des défis à relever, comme décomposer et recomposer des sous-problèmes sans sacrifier la précision de la solution, comparer la qualité de la solution de leur matériel avec les algorithmes d'optimisation existants et trouver des moyens plus systématiques de formuler des poids de couplage de problème.

Dans l’ensemble, le développement de ce solveur Ising basé sur la technologie CMOS standard constitue une étape prometteuse vers l’amélioration des capacités des ordinateurs quantiques et la facilitation de leur déploiement dans le monde réel pour résoudre des problèmes d’optimisation complexes.

Source : Hao Lo et al, Une puce de solveur Ising basée sur des oscillateurs en anneau couplés avec une architecture de réseau connecté tout-à-tout à 48 nœuds, Nature Electronics (2023). DOI : 10.1038/s41928-023-01021-y