Un guide pour naviguer sur la carte et l'interface de Starfield

Starfield, la dernière version de Bethesda, offre aux joueurs un univers vaste et complexe à explorer. Avec un système de cartes à plusieurs niveaux et des options de navigation dans les menus non conventionnelles, il est facile de se sentir dépassé et perdu dans l'interface. Ce guide vise à aider les joueurs à comprendre comment fonctionne le système de cartes de Starfield et fournit des conseils pour une navigation efficace.

Pour débloquer des voyages rapides vers des zones spécifiques, les joueurs doivent d’abord visiter une ville ou un emplacement sur une planète. Ensuite, ils peuvent ouvrir le scanner en appuyant sur LB (contrôleur) ou F (clavier) et diriger le réticule vers une zone précédemment visitée. En appuyant sur A (manette de jeu) ou E (clavier), vous obtiendrez une option de voyage rapide. Cette méthode permet aux joueurs de se rendre dans des endroits spécifiques sans accéder à un menu.

Starfield propose quatre niveaux de cartes. La carte de surface donne un aperçu basique des points d'intérêt mais manque de détails. En ouvrant le scanner avec LB/F puis en appuyant sur RB/G, les joueurs peuvent accéder à la carte de surface et se rendre rapidement vers les lieux précédemment visités. La carte de la planète affiche des informations plus détaillées et est accessible en maintenant enfoncé le bouton de menu ou l'onglet. Depuis cette vue, les joueurs peuvent sélectionner des emplacements spécifiques ou choisir d'atterrir et d'explorer n'importe quelle zone d'une planète.

La carte du système montre toutes les planètes, lunes et stations spatiales d'un système stellaire. Les joueurs peuvent définir un cap ou se rendre instantanément dans une zone précédemment visitée. La carte de la galaxie révèle tous les systèmes stellaires disponibles dans Starfield et permet aux joueurs de tracer leur route vers de nouveaux systèmes. Si un système stellaire est hors de portée, les joueurs doivent améliorer leur vaisseau ou naviguer vers un système plus proche.

Lorsqu'ils voyagent vers une station spatiale, les joueurs doivent voler manuellement vers elle et s'amarrer en appuyant sur A (ou E lorsqu'ils sont proches). Une fois amarrés, les joueurs peuvent appuyer sur X (ou R) pour monter à bord de la station ou retourner à leur navire. De plus, un voyage rapide vers les objectifs de la mission peut être effectué en accédant au journal de quête et en sélectionnant une mission spécifique. Les joueurs peuvent appuyer sur Y (manette de jeu) ou B (clavier) pour que la carte localise automatiquement leur prochain objectif dans la galaxie.

Pour une expérience plus immersive, les joueurs peuvent choisir de naviguer sans trop compter sur les cartes et les menus. Depuis le cockpit de leur navire, les joueurs peuvent rechercher des icônes représentant des destinations spécifiques et appuyer sur A pour s'y rendre. Cette méthode permet aux joueurs d’éviter de plonger excessivement dans les menus et d’atteindre n’importe quel endroit souhaité.

Au fur et à mesure que les joueurs passeront plus de temps à explorer l’univers rempli d’étoiles de Starfield, ils se familiariseront davantage avec l’interface et développeront leur mémoire musculaire pour une navigation efficace. Avec l’aide de ce guide, les joueurs peuvent facilement naviguer dans l’immensité de l’espace et profiter de l’expérience immersive que Starfield a à offrir.

