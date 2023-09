La nouvelle conception LED fait progresser le réalisme des écrans immersifs

Des chercheurs de l’Université Meijo et de l’Université des sciences et technologies King Abdullah (KAUST) ont développé des diodes électroluminescentes (DEL) bon marché et ultra-petites qui pourraient améliorer les écrans immersifs. Ces LED permettent une imagerie couleur à haute résolution, ce qui est crucial pour les expériences de réalité virtuelle et augmentée. Les chercheurs ont empilé des réseaux de micro-LED bleues, vertes et rouges sur le même substrat et ont obtenu une densité de pixels de 330 pixels par pouce.

Les semi-conducteurs au nitrure de gallium et d'indium utilisés dans les LED répondent aux exigences de résolution, de détail et de gamme de couleurs nécessaires pour des expériences visuelles réalistes. Afin d'obtenir des performances optimales, il est essentiel de construire les LED comme une seule unité sur le même substrat, plutôt que comme des éléments séparés.

Les longueurs d'onde d'émission des LED étaient de 486, 514 et 604 nanomètres, avec un spectre d'émission suffisamment étroit pour émettre de la lumière rouge, bleue et verte et les distinguer. Bien qu'il y ait eu des longueurs d'onde émises de manière étrangère et que les émissions rouges et bleues aient été inférieures à l'émission verte en raison de dommages lors de la fabrication du dispositif, les chercheurs pensent que l'optimisation des conditions de croissance des cristaux peut résoudre ces défauts.

Le développement de LED améliorées est crucial pour atteindre un niveau de réalisme supérieur dans les écrans immersifs. En incorporant ces LED dans les applications métaverses modernes, les utilisateurs peuvent vivre des expériences plus immersives et plus vivantes dans les jeux, les cosmétiques et d'autres domaines. Les chercheurs travaillent actuellement à préparer les dispositifs sur des substrats saphir bon marché pour une utilisation pratique.

Cette nouvelle conception LED marque une étape importante vers la création d’une luminosité et d’une définition ultra-élevées dans des écrans immersifs, ouvrant ainsi la possibilité d’expériences visuelles plus réalistes et plus engageantes.

Source : Université Meijo, Applied Physics Express (DOI : 10.35848/1882-0786/aced7c)