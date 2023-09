Apple Inc : les actions se négocient-elles au-dessus de leur juste valeur ?

Dans cet article, nous estimerons la valeur intrinsèque d'Apple Inc. (AAPL) en utilisant un modèle de flux de trésorerie actualisés (DCF). Le modèle DCF prend en compte les flux de trésorerie futurs attendus de l'entreprise et les actualise à leur valeur actuelle.

Pour estimer les flux de trésorerie, nous utilisons un modèle en 2 étapes avec deux périodes de taux de croissance. La première étape représente une croissance plus élevée, tandis que la deuxième étape représente une phase de croissance plus faible. Les estimations des analystes sont utilisées dans la mesure du possible et, dans les cas où elles ne sont pas disponibles, nous extrapolons le flux de trésorerie disponible précédent.

Nous supposons que les entreprises dont les flux de trésorerie disponibles diminuent ralentiront leur taux de contraction, et que celles dont les flux de trésorerie disponibles augmentent connaîtront un taux de croissance plus lent au fil du temps. Cela reflète le fait que la croissance a tendance à ralentir davantage dans les premières années que dans les années suivantes.

Les flux de trésorerie futurs sont ensuite actualisés à leur valeur actuelle en utilisant un taux d'actualisation. Nous supposons qu’un dollar d’aujourd’hui a plus de valeur qu’un dollar de demain. La valeur actuelle de l’estimation des flux de trésorerie sur 10 ans est estimée à 1.0 XNUMX milliards de dollars américains.

En plus des flux de trésorerie des dix prochaines années, nous calculons la Valeur Terminale, qui représente tous les flux de trésorerie futurs au-delà de la période de dix ans. Un taux de croissance prudent est utilisé pour la valeur terminale, basé sur la moyenne du rendement des obligations d'État à 10 ans. La valeur actuelle de la valeur terminale est estimée à 1.5 XNUMX milliards de dollars américains.

La valeur totale des capitaux propres, qui est la somme de la valeur actuelle des flux de trésorerie et de la valeur actuelle de la valeur terminale, est calculée à 2.5 XNUMX milliards de dollars américains. En divisant cette valeur par le nombre d’actions en circulation, nous constatons que l’action semble se négocier autour de sa juste valeur.

Il est important de noter que les évaluations peuvent être imprécises et que diverses hypothèses peuvent affecter les résultats. Le modèle DCF ne prend pas en compte la cyclicité du secteur ni les futurs besoins en capital d'une entreprise. Il est donc crucial de prendre en compte d’autres facteurs lors de l’évaluation des performances potentielles d’une entreprise.

En conclusion, même si le modèle DCF suggère qu'Apple Inc. se négocie à un niveau proche de sa juste valeur, il ne s'agit que d'un des nombreux facteurs à prendre en compte lors de l'évaluation d'un investissement. Il est recommandé d'examiner d'autres aspects tels que les risques, le potentiel de bénéfices futurs par rapport à ses pairs et les opportunités d'investissement alternatives.

Sources:

– Modèle d’analyse Simply Wall St