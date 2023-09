Des scientifiques développent une nouvelle méthode pour produire des aimants monomoléculaires améliorés

Des scientifiques de l'Université d'Ottawa ont fait une découverte révolutionnaire dans le domaine des aimants moléculaires. Ils ont développé une nouvelle technique permettant de créer de meilleurs aimants à base de molécules, connus sous le nom d'aimants à molécule unique (SMM), utilisant un complexe de lanthanides à deux coordonnées. Cette avancée offre un potentiel pour le stockage haute densité, l’informatique quantique et les dispositifs de mémoire miniaturisés.

Les chercheurs de l'Université d'Ottawa ont réussi à synthétiser un complexe de lanthanides à deux coordonnées qui possède des propriétés magnétiques intrinsèques à la molécule elle-même. Ce complexe constitue une réalisation significative qui démontre l’énorme potentiel de ces molécules dans diverses applications.

La découverte faite par l'équipe ouvre la porte au développement de disques durs de grande capacité, aux progrès de l'informatique quantique et à la création de dispositifs de mémoire plus rapides et plus compacts. Ces matériaux à base de molécules ont la capacité de révolutionner l’électronique moléculaire et d’ouvrir la voie à des appareils électroniques plus efficaces et plus puissants.

Les recherches menées par l'équipe de l'Université d'Ottawa ont été dirigées par le professeur Muralee Murugesu, un expert renommé dans le domaine des aimants moléculaires. L'équipe a collaboré avec le professeur Akseli Mansikkamäki de l'Université d'Oulu, en Finlande, ainsi qu'avec des boursiers postdoctoraux et des doctorants.

L’approche synthétique utilisée par les chercheurs leur a permis d’isoler les espèces rares à deux coordonnées et d’obtenir une séparation significative des niveaux d’énergie, comme le prédit la théorie. Cette avancée confirme le potentiel de ces aimants à base de molécules et fournit un modèle pour la création de nouveaux matériaux dotés de propriétés magnétiques améliorées.

Les propriétés magnétiques et luminescentes des complexes ont été mesurées à l'aide d'équipements spécialisés financés par la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI). Ces mesures ont fourni des informations précieuses sur la structure électronique des complexes et ont confirmé les résultats grâce à des études informatiques.

Le développement d’aimants monomoléculaires améliorés a constitué un axe de recherche important ces dernières années. Ces aimants offrent des propriétés uniques à l'échelle nanométrique, telles que l'effet tunnel quantique de l'aimantation et la cohérence quantique, ce qui les rend idéaux pour les applications en informatique quantique et en nanoélectronique.

Cette découverte révolutionnaire a le potentiel de révolutionner les domaines du stockage de données et de l’électronique. Le développement de dispositifs de mémoire et d’ordinateurs quantiques plus efficaces et plus puissants pourrait changer la façon dont nous stockons et traitons l’information, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère de l’électronique moléculaire.

