Nouvelles lampes Nanoleaf et autres gadgets de l’IFA 2023

Le récent salon technologique IFA 2023 qui s'est tenu à Berlin a présenté une gamme de gadgets et d'appareils intelligents pour la maison. Parmi les points forts figuraient les nouvelles lampes Nanoleaf, les fenêtres intelligentes, les solutions de recharge intelligentes et les plafonniers. Voici quelques produits marquants du salon :

La société de design canadienne Umbra a collaboré avec Nanoleaf pour créer deux lampes intelligentes innovantes. La Cono à 95 $ est une lampe portable dotée d'un support en forme de X alimenté par batterie, tandis que la Cup à 130 $ est une lampe de bureau filaire avec un rangement intégré pour les stylos et autres objets de bureau. Les deux lampes sont compatibles Matter et peuvent être contrôlées via Bluetooth à l'aide de l'application Nanoleaf.

Les fenêtres intelligentes étaient également une tendance notable lors du salon. L'eHandle ConnectSense est une poignée pour fenêtres de style européen dotée d'un capteur Z-Wave intégré. Ce capteur peut détecter les vibrations et la position ouverte/fermée ou inclinée de la fenêtre, permettant diverses automatisations sans avoir besoin de dongles en plastique disgracieux fixés aux murs ou aux fenêtres.

Yeelight a présenté le Yeelight Pro P20 Rooflight, qui imite l'effet d'une lucarne en utilisant la « diffusion Rayleigh » basée sur la nanotechnologie. Ce plafonnier d'aspect réaliste peut être monté au plafond et est compatible avec le protocole Matter.

Aqara a présenté le plafonnier T1M, doté d'un anneau à couleur changeante qui peut être utilisé pour envoyer des alertes visuelles lorsqu'il est intégré à la plateforme de maison intelligente Aqara. De plus, Aqara a lancé la serrure intelligente U200, conçue pour les portes à mortaise de style européen. Ce verrou de mise à niveau offre diverses méthodes de déverrouillage, notamment les empreintes digitales, le code clé et le NFC.

Dans l’ensemble, l’IFA 2023 a présenté une gamme de gadgets innovants qui promettent d’améliorer le confort et la fonctionnalité des maisons intelligentes. Qu'il s'agisse de lampes intelligentes portables, de fenêtres intelligentes ou de solutions d'éclairage avancées, ces produits façonnent l'avenir de la domotique.

