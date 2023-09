Le problème hilarant qui a brisé Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 a reçu des critiques élogieuses et beaucoup le considèrent comme le jeu de l'année. Le casting captivant, les environnements enchanteurs et les dialogues précis ont ravivé l'amour des joueurs pour les expériences de jeu plus longues. Cependant, un joueur a récemment rencontré un problème qui a amené le jeu à un tout nouveau niveau d’hilarité.

Le joueur, qui apprécie les jeux de modding, a rencontré de nombreux problèmes techniques par le passé. Mais rien n'aurait pu les préparer au problème rencontré dans Baldur's Gate 3. Après avoir joué au jeu pendant un moment, ils ont fait une pause, installé de nouveaux mods et tenté de démarrer une nouvelle partie. À leur grande surprise, ils ont été accueillis par une scène plutôt non conventionnelle – huit personnages masculins nus et un dragon.

Confus mais amusé, le joueur n'a pu s'empêcher de rire et d'apprécier l'absurdité de la situation. Ils ne savaient pas exactement ce qui avait causé le problème, mais il semblait avoir remplacé le créateur du personnage par ce spectacle inattendu. Les personnages nus ressemblaient à l'emoji homme debout, et les quatre portraits sur le côté ajoutaient à l'effet comique.

Cependant, le joueur ne voulait pas rester coincé éternellement dans cet étrange problème. La simple désinstallation des mods n'a pas résolu le problème. Ils ont dû charger un ancien fichier de sauvegarde et quitter le jeu avant de pouvoir démarrer un nouveau jeu normalement. Finalement, ils ont pu revenir auprès du créateur du personnage original et continuer leur aventure.

Bien que le problème ait fourni au joueur un moment hilarant et inoubliable, ils espèrent ne plus jamais le rencontrer. Ils peuvent désormais recommencer à jouer à Baldur's Gate 3, explorer l'atelier et créer des expériences uniques sans qu'un problème bizarre n'interrompe leur jeu.

Ce problème nous rappelle que même dans les jeux les plus aboutis et les plus acclamés par la critique, des incidents inattendus et amusants peuvent toujours se produire. Cela ajoute au charme et à l’imprévisibilité de l’expérience de jeu.

